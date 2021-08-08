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    Супермаркети Мінська приберуть з полиць українські товари

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    У Білорусі хочуть припинити продах українських товарів - Супермаркети Мінська приберуть з полиць українські товари
    У Білорусі хочуть припинити продах українських товарів
    Фото з відкритих джерел

    Влада білоруської столиці «рекомендує» магазинам замінити асортимент

    Голова Мінського міськвиконкому Володимир Кухарьов повідомив, що від білоруських мережевих магазинів зажадали прибрати з «кращих полиць» товари з України, Литви та Польщі, пише місцеве державне видання «Білорусь сьогодні».

    Керівник столичного міськвиконкому повідомив, що 27 липня було проведено «серйозну і жорстку нараду з представниками торговельних мереж, що працюють в Мінську».

    «І ми відкрито їм поставили питання: що відбувається? Сьогодні ряд країн ввели проти нас санкції – Україна, Литва, Польща, – а їхні товари (цукерки, здоба, чаї, печінку) стоять в магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: чи ситуація змінюється, або ми будемо зі свого боку вживати заходів. Причому, вважаю, таке рішення варто приймати на рівні всієї країни», – сказав Кахурі.

    Як повідомили підконтрольні владі Республіки Білорусь журналісти – сьогодні «в об’єднання «Столична торгівля та послуги входять 8 організацій роздрібної торгівлі, в яких налічується 71 магазин. Роздрібний товарообіг за півроку склався в сумі 184 млн рублів, або 86,6% в порівняних цінах до рівня минулого року. При цьому вітчизняні товари в статистиці продажів складають — 74,6%, в основному за рахунок продовольчої групи. Проте, неодноразово озвучена вимога, щоб на першому плані у викладенні товарів була білоруська продукція, донині торговими мережами не виконано».

    Нагадаємо, раніше невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактів його порушення. Також Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», а влада країни нібито проводить «антинародний курс».

    А Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.

    Теги: Білорусь Польща санкції торгівля Литва Україна магазин влада
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    Супермаркети Мінська приберуть з полиць українські товари