Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву
Пайк вважають єдиною відомою людиною, яка вижила після введення смертельної ін'єкції
фото: департамент виправних установ штату Теннессі / AP

Кріста Пайк: рани гояться, але це не означає, що зі мною все гаразд

Засуджена до смертної кари американка, яка вижила після введення двох доз смертельного препарату, оприлюднила першу публічну заяву через місяць після того, як у Теннессі не вдалося її стратити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Заяву Пайк оприлюднили її адвокати в соціальних мережах.

Кріста Пайк розповіла, що 30 вересня зайшла до камери для страти в чоловічій в'язниці суворого режиму «Рівербенд» і була готова померти. За її словами, вона вже змирилася зі своєю долею. Отямившись у лікарні самотньою, американка не розуміла, що з нею відбувається.

Відтоді, зазначає Пайк, не було жодної хвилини без болю.

«Моє тіло болить. Болять руки, кисті, горло. Мені досі важко говорити. І це не лише фізичний біль. Біль пронизує мою свідомість і душу», – йдеться в заяві.

Нині Пайк здебільшого перебуває в ізоляції в медичному відділенні в'язниці – далеко від інших людей і від людських зв'язків, які багато для неї важать. Така ізоляція, за її словами, завдає окремого болю. Жінка провела в одиночній камері 28 років, і багато з того, що вона переживає тепер, нагадує ту обстановку.

«Я одужую і знаю, що стаю сильнішою, – зазначила Кріста Пайк. – Але якщо рани гояться, це ще не означає, що зі мною все гаразд».

Засуджена визнала, що не знає, чому вижила тієї ночі й що буде далі. У деякі дні знайти надію важче, ніж в інші, тому поки що вона просто намагається одужувати день за днем.

Американка також написала, що її глибоко ранила некомпетентність, яка поставила стільки людей у жахливе становище. «Я навіть уявити не могла, що житиму після цього дня», – додала вона.

«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву фото 1

Що відомо про провалену страту

30 вересня влада Теннессі намагалася виконати смертний вирок за допомогою пентобарбіталу. Кріста Пайк мала стати першою за 200 років жінкою, яку стратили б у цьому штаті. Їй ввели спочатку одну, а потім повторну дозу препарату, проте жінка залишилася живою. За словами лікарів, у кровоносну систему потрапила недостатня кількість речовини для настання смерті. Пайк вважають єдиною відомою людиною, яка вижила після введення смертельної ін'єкції.

Фахівці припускають, що препарат потрапив не до вени, а в тканини рук, через що з'явилися набряки, опіки та пухирі. Перші дні Крісти Пайк була без свідомості й підключена до апарата штучної вентиляції легень, у неї розвинулася пневмонія, а ковтати вона не могла. Згодом стан покращився, і 10 жовтня жінку виписали з лікарні та повернули до в'язниці, де вона провела попередні 30 років.

Влада штату досі не пояснила, чому страта не вдалася, хоча департамент виправних установ наполягає, що виконав протокол. Губернатор Білл Лі призупинив усі страти до кінця року й наказав провести незалежне розслідування, а очільник департаменту Френк Страда подав у відставку. На запитання журналістів про долю Пайк губернатор відповів, що, на його думку, її вирок залишиться чинним, якщо суд не ухвалить іншого рішення.

За що Пайк засудили

Злочин стався 1995 року. 18-річна Пайк разом зі своїм 17-річним хлопцем Тадарілом Шиппом напала на 19-річну Коллін Слеммер, з якою вони навчалися в центрі професійної підготовки для молоді Job Corps у Ноксвіллі. Слеммер загинула від отриманих травм.

«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву фото 2
19-річна Коллін Слеммер

1996 року Пайк засудили до смертної кари. Шипп уник такого вироку, бо на момент злочину був неповнолітнім. Він і досі перебуває у в'язниці.

Адвокати Крісти Пайк роками оскаржували вирок. Захист наполягає, що після суду з'ясувалися обставини фізичного та сексуального насильства, якого вона зазнала в дитинстві й юності, а присяжні про них не знали. За словами юристів, за сучасними нормами через ці обставини смертний вирок виносити було б не можна.

Після провалу страти захист просить губернатора замінити смертний вирок довічним ув'язненням без права на умовно-дострокове звільнення. Рішення Лі щодо цього прохання поки невідоме.

Нагадаємо, 7 жовтня адвокати повідомили, що Пайк прийшла до тями й заговорила. Анестезіолог Джоел Зівот, який консультував захист, тоді попередив: наслідки спроби страти з'ясуються лише за кілька тижнів або місяців.

Читайте також:

Теги: вбивство США смертна кара влада вирок розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп, зі свого боку, висловлював упевненість, що війна в Україні завершиться найближчим часом
Москва заявила про зміну позиції США у переговорах стосовно України
7 жовтня, 15:40
Заява пролунала після повідомлень про можливе припинення ударів
Кремль відповів на чутки про енергетичне перемир’я, які розпустив Трамп
12 жовтня, 13:50
Netflix випустить усі вісім серій «Дипломатки» 15 жовтня
Війна між США і Британією, ядерна зброя РФ та таємна змова. Чим здивує новий сезон серіалу «Дипломатка»
15 жовтня, 10:58
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
16 жовтня, 03:09
Володимир Зеленський висловився про обмеження роботи Starlink в Україні
Спланована операція проти України. Зеленський пояснив, що відбувається зі Starlink
17 жовтня, 14:40
Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
20 жовтня, 21:24
Кирило Буданов та Стів Віткофф зустрічалися на переговорах у Флориді 9 жовтня
«Наша модель – не Білорусь, а Польща!»: Буданов виступив проти плану США
28 жовтня, 04:30
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
29 жовтня, 11:29
Пентагон нібито натякнув, що заяви країн Балтії підривають безпеку на континенті
Пентагон надіслав лідерам країн Балтії попередження стосовно Росії – Reuters
Вчора, 08:18

Соціум

«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву
«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву
Росія використала евакуацію з Олешків для пропаганди – Newsmax
Росія використала евакуацію з Олешків для пропаганди – Newsmax
Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot
Держдеп США схвалив продаж Україні 500 ракет для Patriot
Сибіга анонсував зміни в роботі консульств: деталі
Сибіга анонсував зміни в роботі консульств: деталі
Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині
Українські захисники вистежили та спалили російський Мі-8 на Луганщині
Удари РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку: Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН
Удари РФ по Дніпру, Чернігову та Кременчуку: Україна ініціювала екстрене засідання Радбезу ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
119K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
Вчора, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Вчора, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
Вчора, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 30 жовтня 2026: традиції та молитва
29 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua