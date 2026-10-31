«Біль пронизує душу»: жінка, яка вижила після страти, зробила заяву

Кріста Пайк: рани гояться, але це не означає, що зі мною все гаразд

Засуджена до смертної кари американка, яка вижила після введення двох доз смертельного препарату, оприлюднила першу публічну заяву через місяць після того, як у Теннессі не вдалося її стратити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Заяву Пайк оприлюднили її адвокати в соціальних мережах.

Кріста Пайк розповіла, що 30 вересня зайшла до камери для страти в чоловічій в'язниці суворого режиму «Рівербенд» і була готова померти. За її словами, вона вже змирилася зі своєю долею. Отямившись у лікарні самотньою, американка не розуміла, що з нею відбувається.

Відтоді, зазначає Пайк, не було жодної хвилини без болю.

«Моє тіло болить. Болять руки, кисті, горло. Мені досі важко говорити. І це не лише фізичний біль. Біль пронизує мою свідомість і душу», – йдеться в заяві.

Нині Пайк здебільшого перебуває в ізоляції в медичному відділенні в'язниці – далеко від інших людей і від людських зв'язків, які багато для неї важать. Така ізоляція, за її словами, завдає окремого болю. Жінка провела в одиночній камері 28 років, і багато з того, що вона переживає тепер, нагадує ту обстановку.

«Я одужую і знаю, що стаю сильнішою, – зазначила Кріста Пайк. – Але якщо рани гояться, це ще не означає, що зі мною все гаразд».

Засуджена визнала, що не знає, чому вижила тієї ночі й що буде далі. У деякі дні знайти надію важче, ніж в інші, тому поки що вона просто намагається одужувати день за днем.

Американка також написала, що її глибоко ранила некомпетентність, яка поставила стільки людей у жахливе становище. «Я навіть уявити не могла, що житиму після цього дня», – додала вона.

Що відомо про провалену страту

30 вересня влада Теннессі намагалася виконати смертний вирок за допомогою пентобарбіталу. Кріста Пайк мала стати першою за 200 років жінкою, яку стратили б у цьому штаті. Їй ввели спочатку одну, а потім повторну дозу препарату, проте жінка залишилася живою. За словами лікарів, у кровоносну систему потрапила недостатня кількість речовини для настання смерті. Пайк вважають єдиною відомою людиною, яка вижила після введення смертельної ін'єкції.

Фахівці припускають, що препарат потрапив не до вени, а в тканини рук, через що з'явилися набряки, опіки та пухирі. Перші дні Крісти Пайк була без свідомості й підключена до апарата штучної вентиляції легень, у неї розвинулася пневмонія, а ковтати вона не могла. Згодом стан покращився, і 10 жовтня жінку виписали з лікарні та повернули до в'язниці, де вона провела попередні 30 років.

Влада штату досі не пояснила, чому страта не вдалася, хоча департамент виправних установ наполягає, що виконав протокол. Губернатор Білл Лі призупинив усі страти до кінця року й наказав провести незалежне розслідування, а очільник департаменту Френк Страда подав у відставку. На запитання журналістів про долю Пайк губернатор відповів, що, на його думку, її вирок залишиться чинним, якщо суд не ухвалить іншого рішення.

За що Пайк засудили

Злочин стався 1995 року. 18-річна Пайк разом зі своїм 17-річним хлопцем Тадарілом Шиппом напала на 19-річну Коллін Слеммер, з якою вони навчалися в центрі професійної підготовки для молоді Job Corps у Ноксвіллі. Слеммер загинула від отриманих травм.

19-річна Коллін Слеммер

1996 року Пайк засудили до смертної кари. Шипп уник такого вироку, бо на момент злочину був неповнолітнім. Він і досі перебуває у в'язниці.

Адвокати Крісти Пайк роками оскаржували вирок. Захист наполягає, що після суду з'ясувалися обставини фізичного та сексуального насильства, якого вона зазнала в дитинстві й юності, а присяжні про них не знали. За словами юристів, за сучасними нормами через ці обставини смертний вирок виносити було б не можна.

Після провалу страти захист просить губернатора замінити смертний вирок довічним ув'язненням без права на умовно-дострокове звільнення. Рішення Лі щодо цього прохання поки невідоме.

Нагадаємо, 7 жовтня адвокати повідомили, що Пайк прийшла до тями й заговорила. Анестезіолог Джоел Зівот, який консультував захист, тоді попередив: наслідки спроби страти з'ясуються лише за кілька тижнів або місяців.