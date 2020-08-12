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    Думки вголос

    Вакцина від коронавірусу: Путін вирішив поставити експеримент над росіянами

    • Антон Орехъ

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    Вакцина від коронавірусу: Путін вирішив поставити експеримент над росіянами

    «Головне, що вакцину на тваринах перевірили. А російська людина - та ж скотина. Значить, можна»

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    Даже не знаю, что удивило меня больше в заявлении Владимира Путина: что мы регистрируем первую в мире вакцину от коронавируса или что дети у Путина не только есть, но они еще и совершают какие-то действия. До сих пор, не отрицая наличия двух дочерей, Бесконечный Президент тщательно скрывал вообще всё, что с ними связано. Правда он не сказал, какая именно из дочерей испытала на себе российскую вакцину, но я, в любом случае, желаю здоровья им обеим, потому что своего ребенка прививать этим снадобьем не дам. И сам не буду.

    Но если Путин задействовал даже такой ресурс, как семья, значит, для него очень важно, чтобы народ согласился, не боялся и даже восхитился смелостью президента и его близких. А теперь о моих сомнениях. Вакцина не прошла всех положенных испытаний. Это значит, что любой, кому ее вколют, сам станет подопытным. Особенно трогательно, что подопытными станут хрестоматийные учителя и врачи. Они в группе риска? Вот и пускай рискуют.

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    Прелестно, что прививки начнут с регионов, а Москву пока поберегут. Вы там, в деревнях и поселках, покочумайтесь, а мы пока за вами из столицы понаблюдаем, потихоньку доводя микстуру до ума на третьей стадии испытаний. Главное, на животных проверили. А русский человек – та же скотина. Значит, можно! Я уважаю наших ученых, среди них есть очень талантливые люди. Но чудес не бывает. К сожалению, расходы на медицинские исследования в России и в развитых странах отличаются на порядок. Пока мы тратим миллиарды на разработку орудий убийства, фармацевтические гиганты и институты тратят миллиарды на высокотехнологичные препараты и методики. При таком гигантском разрыве мы, к сожалению, просто не можем быть первыми. Или можем – но вот так, с недоделанными вакцинами и не подтвержденными результатами. Есть и другая проблема. В России имеются аналоги зарубежных лекарств для лечения сложных болезней.

    Но зачастую наши препараты дают адские побочные эффекты. Потому и закупается столько лекарств за границей, потому пациенты и предпочитают даже дорогие импортные препараты дешевым российским. А вот будут ли закупать нашу вакцину за рубежом, как думаете? Опасность еще и с том, что внедрение вакцины стало, видимо, вопросом личного престижа Путина. А это значит, что зарубежные вакцины мы закупать не станем, а будем всем неистово вводить свою. И это уже натуральный эксперимент над всей страной. И на месте конспирологов я бы опасался не Билла Гейтса и вышек 5G, а того, что массово начнут колоть нам уже через несколько недель.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія Путін вакцинація коронавірус
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