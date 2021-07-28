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    Естонія відправила в Україну літак з партією вакцини AstraZeneca

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    Відправлена з Естонії вакцина буде, в основному, використана для імунізації військовослужбовців резерву в Україні - Естонія відправила в Україну літак з партією вакцини AstraZeneca

    Відправлена з Естонії вакцина буде, в основному, використана для імунізації військовослужбовців резерву в Україні

    Фото: Міноборони

    Естонія відповідно до рішення уряду пожертвує Україні в цілому 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca

    З Естонії в Україну вилетів транспортний літак з партією із 52 800 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Vaxzevria). Про це в середу, 28 липня, повідомляє МЗС Естонії.

    Зазначено, що відправлена вакцина буде, в основному, використана для імунізації військовослужбовців резерву в Україні.

    Естонія відповідно до рішення уряду пожертвує Україні в цілому 200 тисяч доз вакцини AstraZeneca. З них дані 52 800 доз надаються в рамках двосторонньої допомоги, а решта – через механізм розподілу вакцин Євросоюзу.

    Наступні дози вакцини для України будуть виготовлені відповідно до графіка виробництва на цей рік, спочатку складеному для Естонії.

    «Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, дозволивши Україні більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів», – сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс.

    Раніше президент України заявив, що до вересня інфраструктура вакцинації має бути готова до проведення 200-250 тисяч щеплень від коронавірусу на добу.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

    Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації.

    За 27 липня в Україні від коронавірусної хвороби вакцинували 143 328 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 3 264 715 людей, з них отримали одну дозу – 3 264 713 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 081 924 щеплення.

    Теги: міністр Естонія літак військові Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Естонія відправила в Україну літак з партією вакцини AstraZeneca