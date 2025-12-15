День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах

У святковий день традиційно лунають слова подяки на адресу працівників суду за відданість професії, принциповість і служіння закону

15 грудня 2025 року в Україні відзначають День працівників суду – професійне свято суддів, працівників судів та всіх, хто забезпечує здійснення правосуддя. Ця дата є нагодою нагадати про роль судової влади як однієї з ключових опор демократичної держави та гаранта захисту прав і свобод громадян.

У сучасних умовах суди виконують надзвичайно відповідальну місію – забезпечують верховенство права, справедливість та рівність усіх перед законом. Особливої ваги ця роль набула в період воєнних викликів, коли питання законності, прав людини та доступу до правосуддя залишаються принциповими для суспільства.

Судова система України продовжує працювати, попри складні обставини, розглядаючи тисячі справ щодня та адаптуючись до нових реалій — зокрема через впровадження електронного суду й дистанційних форматів роботи.

Історія Дня працівників суду

День працівників суду був запроваджений указом президента України у 2000 році. Дата свята обрана невипадково.



Так, 15 грудня 1917 року Центральна Рада ухвалила Закон «Про утворення Генерального суду Української Народної Республіки», який створював найвищий судовий орган, що мав три департаменти (цивільний, карний, адміністративний) і виконував функції, подібні до Правительствуючого Сенату, формуючи основу судової системи УНР.

Основні положення закону:

Структура: Генеральний суд складався з трьох департаментів: цивільного, карного та адміністративного.

Генеральний суд складався з трьох департаментів: цивільного, карного та адміністративного. Функції: Виконував функції Верховного судового органу на всій території України.

Виконував функції Верховного судового органу на всій території України. Склад: Обирався Центральною Радою за поданням Генерального секретаріату; мав 15 генеральних суддів.

Обирався Центральною Радою за поданням Генерального секретаріату; мав 15 генеральних суддів. Прокуратура: При суді діяла прокуратура, яку очолював старший прокурор.

При суді діяла прокуратура, яку очолював старший прокурор. Діяльність: Перший склад суду був затверджений Малою Радою 15 січня 1918 року.

Цей закон заклав правові підвалини для судоустрою УНР, хоча пізніше, за часів Гетьманату, його замінили Державним сенатом, а згодом Директорія відновила роботу під назвою Найвищий суд УНР.

Хто відзначає професійне свято

У День судочинства приймають вітання:

судді всіх інстанцій;

працівники апаратів судів;

представники судової адміністрації;

фахівці, які забезпечують організаційну та технічну роботу правосуддя.

Їхня щоденна праця часто залишається непомітною, але саме вона формує довіру громадян до державних інституцій.

У цей день традиційно лунають слова вдячності на адресу працівників судової системи за професіоналізм, неупередженість і відданість принципам закону. День працівників суду є не лише святом, а й нагадуванням про важливість незалежного, справедливого та доступного правосуддя для кожного громадянина України.

«Главком» зібрав найкращі привітання з День працівників суду України.

Привітання з Днем працівника суду 2025 у прозі

Щиро вітаємо з Днем судочинства України! Нехай принципи справедливості, законності та неупередженості завжди залишаються основою вашої професійної діяльності, а довіра суспільства лише зміцнюється.

***

З нагоди Дня судочинства України бажаємо міцного здоров’я, витримки та професійної мудрості у служінні закону й правопорядку.

***

Вітаємо з професійним святом! Нехай ваша щоденна праця й надалі сприяє утвердженню верховенства права та захисту прав і свобод громадян.

***

Прийміть щирі вітання з Днем судочинства України. Бажаємо вам справедливих рішень, поваги суспільства та наснаги у відповідальній роботі.

***

У День судочинства України зичимо професійної стійкості, принциповості та впевненості у кожному рішенні, ухваленому в ім’я закону.

***

Щиро вітаємо всіх, хто стоїть на варті правосуддя. Нехай ваша робота завжди буде прикладом чесності, об’єктивності та відданості державі.

***

З професійним святом – Днем судочинства України! Бажаємо миру, злагоди, професійного розвитку та поваги до вашої важливої місії.

***

У цей святковий день висловлюємо вдячність за сумлінну працю та внесок у розбудову правової держави й справедливого суспільства.

***

Вітаємо з Днем судочинства України! Нехай кожне рішення буде виваженим, кожен крок – законним, а кожен день – сповненим професійної гідності.

***

Прийміть найкращі побажання з нагоди професійного свята. Нехай служіння правосуддю приносить внутрішнє задоволення та заслужену повагу.

Привітання з Днем працівника суду у віршах

Всіх працівників суду

Вітаю я сьогодні

І бажаю їм назавжди

Під захистом бути Господнім.

***

Вірним бути завжди Феміді

Почуття в справу не впускати,

Не вважати долю планидою,

Вигод низьких не шукати,

І в побуті, і на засіданнях

Справедливим бути завжди –

З Днем працівника суду!

***

В День працівника суду

Тебе вітає вся країна:

Бажаю менше суму, бруду

І чесності, добра невпинно.

Хай справедливість тріумфує

Життя хай милує, чарує.

І кожен суд був за тобою

А щастя щоб лилось рікою!

***

В суді завжди все не так просто.

Можливо, це лише слова.

Але вам, ваше свято, потрібно просто,

Щоб відпочивала голова.

Ми бажаємо вам тільки щастя,

Щоб було у житті лише добро.

Щоб пронеслися повз негоди,

У любові все було добре.

***

У суді завжди все не так просто.

Можливо, це лише слова.

Але вам, у ваше свято, потрібно просто,

Щоб відпочила голова.

У цей урочистий час ясніше

Засяє хай сонце для вас,

Тож щастя, добра, достатку, краси

І сотню років – з води і роси!

***

Непідкупний, мудрий, чесний!

Всі епітети тобі.

Ти суддя, такий відомий!

Ти – гарант в моїм житті!

Листівки до Дня працівників суду