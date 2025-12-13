Головна Країна Події в Україні
Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Лукашенко помилував 123 ув'язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії
Між Україною та Білоруссю відбувся захід з повернення цивільних осіб
фото: Головне управління розвдки Міністерства оборони України/Telegram

Захід з повернення цивільних громадян є прикладом успішної спільної роботи між США та Україною

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених. Як інформує «Главком», про це повідомляють білоруське пропагандистське агентство «Белта» та британське інформаційне агентство Reuters.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 1

За даними Reuters, яке посилається на посольство США у Литві, серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 2

Крім того, за даними правозахисного центру «Весна», Лукашенко також помилував колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарика та опозиціонерку Марію Колеснікову.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 3

У пресслужбі білоруського лідера розповіли, що серед помилуваних – громадяни Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії. З урахуванням попереднього звільнення, що відбулося наприкінці, загальна кількість помилуваних сягнула 156 людей.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 4

У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.

Крім того, у Білорусі помилування назвали «жестом», що виходить з гуманітарних принципів та загальнолюдських й сімейних цінностей. У Мінську сподіваються, що цей крок піде «на користь стабілізації ситуації в європейському регіоні».

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 5
Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 6

Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, українській стороні Білорусь передала 114 цивільних громадян, серед яких є українці. Їх утримували на білоруській території. Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 7

Також Україні були передані громадяни Білорусі, які були ув’язнені з політичних мотивів та відбували тривалі терміни покарання. Серед них є відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. Звільнені громадяни Білорусі, після надання необхідної медичної допомоги та за їхнім бажанням будуть доставлені до Польщі та Литви.

Лукашенко помилував 123 ув’язнених. Серед них – лауреат Нобелівської премії фото 8

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.

