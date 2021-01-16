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    У світі

    Стало відомо, який український телеканал покаже інавгурацію Байдена

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    Інавгурація майбутнього президента Джозефа Байдена відбудеться 20 січня - Стало відомо, який український телеканал покаже інавгурацію Байдена
    Інавгурація майбутнього президента Джозефа Байдена відбудеться 20 січня
    Фото: АР

    20 січня трансляція почнеться о 18:45 на телеканалі і в соцмережах

    Телеканал UA:Перший проведе пряму трансляцію церемонії інавгурації обраного президента США Джозефа Байдена.

    Про це йдеться в повідомленні американського посольства в Україні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

    «Телеканал суспільного мовлення UA:Перший спільно з America House Kyiv і з Посольством США в Україні проведуть трансляцію інавгурації Джо Байдена як 46–го президента США», – зазначено в пості.

    Анонсовано, що 20 січня трансляція почнеться о 18:45 на телеканалі і в соцмережах. У прямому ефірі ведучі і запрошені експерти обговорять виборчу систему США і церемонію інавгурації.

    При цьому глядачам запропонували залишати свої питання експертам.

    Що ви хотіли б знати про інавгурацію Президента США? Телеканал суспільного мовлення UA: Перший спільно з America...

    Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Пʼятниця, 15 січня 2021 р.

    До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

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    Теги: США Джозеф Байден президент інавгурація
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