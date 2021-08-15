У Кабулі замальовують рекламу з обличчями жінок (фото)

Речник руху Сухаіл Шахін заявив, що бойовики поважатимуть права жінок та свободу ЗМІ і не вдаватимуться до кампаній помсти

Жінки, за словами талібів, отримають право виходити з будинків без супроводу чоловіків і, як і раніше, матимуть доступ до освіти та роботи, повідомляє BBC Україна.

Доля жінок в Афганістані під керівництвом талібів викликає найбільше занепокоєння.

Коли таліби раніше контролювали Афганістан, між 1996 та 2001 роками, угруповання практикувало версію шаріату, яка включала закидання камінням за подружню зраду, ампутацію кінцівок за крадіжку та заборону дівчатам відвідувати школу після 12 років.

Наразі «Талібан» контролює майже всю територію країни, бойовики руху перебувають на околицях Кабула, а в афганському уряді повідомили про підготовку до передачі владі перехідному уряду за участі талібів.

Проте заяви бойовиків суперечать повідомленням, які надходять з інших частин країни, що потрапили під контроль талібів.

У Кандагарі жінкам, які працюють у банку, повідомили, що роботу за них тепер виконуватимуть їхні родичі-чоловіки; в інших регіонах надходили повідомлення про те, що жінок не пускали на вулицю поодинці та змушували одягати бурку.

Водночас головний редактор видання Tolo News Лотфулла Наджафізада опублікував у Twitter фотографію чоловіка, який замальовує у Кабулі рекламні зображення з обличчями жінок.

«Ми запевняємо народ Афганістану, особливо у Кабулі, що їхня власність та їхні життя у безпеці - не буде помсти нікому. Ми слуги народу та цієї країни. Наше керівництво наказало нашим силам лишатися у воріт Кабула і не входити до міста. Ми чекаємо мирної передачі влади», – заявив речник талібів.

Сухаіл Шахін додав, що до наступного уряду Афганістану увійдуть не лише члени «Талібану».

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