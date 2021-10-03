Там ніхто не загинув, – Зеленський про ДТП з депутатом Трухіним

Зеленський заявив, що не може знати всі детали кожної події в Україні

Президент заявив, що не знає деталей ДТП із депутатом

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участю нардепа від Слуги народу Олександра Трухіна, тому що «там ніхто не загинув». Про це він сказав в ході брифінгу в Трускавці.

«Я не можу розуміти і знати всі деталі тих чи інших кримінальних кейсів, які відбуваються через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, слава богу, всі живі. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини б не було вже. А так хай дійде до кінця. Я не можу знати все, хоча хочу», – зазначив Зеленський.

До слова, аварія за участю «слуги народу» Олександра Трухіна сталася 23 серпня на Бориспільській трасі поблизу Києва.

«Слуги народу» утрималися від висловлювань про ДТП за участі їхнього колеги Олександра Трухіна, оскільки такі коментарі можуть бути розцінені як спроба захисту або пресингу.

«Коли будуть всі експертизи, то ми зможемо побачити, що сталося, хто винен, тому що зараз будь-яка наша реакція може бути сприйнята як спроба або захищати пана Трухіна, або навпаки – нападати, робити якийсь пресинг, насильство. Ми не хочемо принципово ніякого впливу на слідчий процес, нехай це буде повністю об'єктивне розслідування», – наголосив Арахамія.

Голова фракції додав, що «в пана Трухіна є зараз одна справа, велика, із сім'єю пов'язана, тому він не дає ніяких коментарів, навіть внутрішніх».

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