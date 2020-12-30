У диму та під крики «ганьба»: як Татаров тікав із будівлі суду (відео)

При появі Олега Татарова активісти запалили фаєри і димові шашки (Фото: Скріншот відео

Суд задовольнив клопотання прокурора і не став обирати запобіжний захід Татарову

Після засідання Вищого антикорупційного суду заступник керівника Офісу президента Олег Татаров залишив будівлю під обурені вигуки демонстрантів, які вимагали взяти його під варту.

У середу, 30 грудня, ВАКС задовольнив заяву сторони обвинувачення з приводу відкликання клопотання щодо його арешту.

Учасники мітингу біля будівлі суду при появі Татарова запалили фаєри і димові шашки, скандуючи при цьому «ганьба».

«Корупціонер має бути за гратами, а не у владі», - заявили вони.

Нагадаємо, що 28 грудня прокурори проігнорували засідання суду у справі Татарова.

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.