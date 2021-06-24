Прогноз погоди на 24 червня (карта)

У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека

Найкраще справжнє літо зможуть відчути сьогодні на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35

У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека. Тобто стовпчики термометрів усюди показуватимуть понад +30 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

Найкраще ж справжнє літо зможуть відчути на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35.

meteo.gov.ua

Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

Ужгород - +35,

Львів - +33,

Луцьк - +34,

Рівне - +34,

Івано-Франківськ - +33,

Тернопіль - +33,

Чернівці - +33,

Хмельницький - +34,

Житомир - +35,

Київ - +34,

Черкаси - +34,

Вінниця - +34,

Кропивницький - +33,

Одеса - +30,

Дніпро - +33,

Запоріжжя - +33,

Миколаїв - +32,

Херсон - +31,

Сімферополь - +28,

Чернігів - +35,

Суми - +34,

Полтава - +34,

Харків - +35,

Донецьк - +33.

Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

Сонце сяде о 21:14.

Учора Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

А сьогодні, 24 червня, за народним календарем відзначається День святого Варнави, щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.

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