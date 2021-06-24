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    Прогноз погоди на 24 червня (карта)

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    У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека - Прогноз погоди на 24 червня (карта)
    У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека
    фото: Natalya Shevchenko (facebook)

    Найкраще справжнє літо зможуть відчути сьогодні на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35

    У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека. Тобто стовпчики термометрів усюди показуватимуть понад +30 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.

    Найкраще ж справжнє літо зможуть відчути на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35.

    meteo.gov.ua

    meteo.gov.ua

    Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:

    • Ужгород - +35,
    • Львів - +33,
    • Луцьк - +34,
    • Рівне - +34,
    • Івано-Франківськ - +33,
    • Тернопіль - +33,
    • Чернівці - +33,
    • Хмельницький - +34,
    • Житомир - +35,
    • Київ - +34,
    • Черкаси - +34,
    • Вінниця - +34,
    • Кропивницький - +33,
    • Одеса - +30,
    • Дніпро - +33,
    • Запоріжжя - +33,
    • Миколаїв - +32,
    • Херсон - +31,
    • Сімферополь - +28,
    • Чернігів - +35,
    • Суми - +34,
    • Полтава - +34,
    • Харків - +35,
    • Донецьк - +33.

    Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

    Сонце сяде о 21:14.

    Учора Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

    А сьогодні, 24 червня, за народним календарем відзначається День святого Варнави, щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.

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    Теги: прогноз погоди спека літо
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    Прогноз погоди на 24 червня (карта)