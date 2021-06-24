Прогноз погоди на 24 червня (карта)
Найкраще справжнє літо зможуть відчути сьогодні на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35
У четвер, 24 червня 2021 року, на усій без винятку території України зберігатиметься спека. Тобто стовпчики термометрів усюди показуватимуть понад +30 градусів за Цельсієм, передає Укргідрометцентр.
Найкраще ж справжнє літо зможуть відчути на собі жителі Чернігова, Харкова до Луганська, де температура прогріється до не менше +35.
Сьогоднішня максимальна температура в українських обласних центрах:
- Ужгород - +35,
- Львів - +33,
- Луцьк - +34,
- Рівне - +34,
- Івано-Франківськ - +33,
- Тернопіль - +33,
- Чернівці - +33,
- Хмельницький - +34,
- Житомир - +35,
- Київ - +34,
- Черкаси - +34,
- Вінниця - +34,
- Кропивницький - +33,
- Одеса - +30,
- Дніпро - +33,
- Запоріжжя - +33,
- Миколаїв - +32,
- Херсон - +31,
- Сімферополь - +28,
- Чернігів - +35,
- Суми - +34,
- Полтава - +34,
- Харків - +35,
- Донецьк - +33.
Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.
Сонце сяде о 21:14.
Учора Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.
А сьогодні, 24 червня, за народним календарем відзначається День святого Варнави, щодо якого існують свої прикмети, заборони та звичаї.
Читайте також: