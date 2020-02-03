Теракт в Лондоні: поліція розкрила подробиці



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Поліція вважає, що інцидент пов'язаний з ісламістами

Поліцейські повідомили подробиці нападу на півдні Лондона, яке відбулося 2 лютого.

Про це йдеться в заяві Скотленд-Ярду.

Наголошується, що поліція знайшла вибуховий пристрій, пристебнутий до тіла підозрюваного в нападі на перехожих. Пристрій виявився фальшивим.

У поліції вважають, що інцидент пов'язаний з ісламістами.

«Інцидент було оголошено терористичним актом, і ми вважаємо, що він пов'язаний з ісламізмом», - йдеться в повідомленні.

Поліцейські застрелили підозрюваного. У лікарню потрапили троє постраждалих.

Стан одного з потерпілих, чоловіка, критичний. Крім того, у однієї жінки є безпечні для життя травми, а в іншої - легкі травми.

Правоохоронці продовжують розслідування.

Як повідомлялося, на півдні Лондона чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого декілька осіб зазнали поранень; поліція застрелила нападника.

Нагадаємо, у Лондоні стався теракт.