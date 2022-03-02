Термін дії посвідчення водія автоматично продовжується – МВС

Оновити їх можна після завершення воєнного стану в Україні

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про те, що посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Замінити їх можна після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Урядом затверджена Постанова КМУ від 28 лютого 2022 року № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.

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