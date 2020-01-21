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    Терористи ІДІЛ обрали нового лідера (фото)

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    <p>Попереднього лідера терористів &ndash; Абу Бакра аль-Багдаді &ndash; було вбито в результаті спецоперації США</p> - Терористи ІДІЛ обрали нового лідера (фото)

    Попереднього лідера терористів – Абу Бакра аль-Багдаді – було вбито в результаті спецоперації США

    Новий лідер «Ісламської держави» є одним із засновників цієї терористичної організації

    Терористична організація «Ісламська держава» (ІДІЛ) обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Як зазначає видання з посиланням на джерела в розвідувальних службах, ним став Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавлі аль-Салбі. Його обрали лідером через кілька годин після ліквідації попереднього лідера терористів – Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого в результаті спецоперації США.

    Зазначається, що аль-Салбі є одним з найвпливовіших ідеологів ІДІЛ і є одним з небагатьох представників терористичної організації, які не є арабами.

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    Його також вважають причетним до спроби геноциду єзидів - одного з народів Близького Сходу та Кавказу.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. 

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ) підтвердило смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступником Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайши.

    ІДІЛ тероризм смерть Ісламська держава
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