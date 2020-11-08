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    У світі

    Штаб Трампа стверджує про помилки при підрахунку голосів в Аризоні

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    Штаб Трампа стверджує про помилки при підрахунку голосів в Аризоні

    Працівники виборчих дільниць щосили намагалися керувати новими машинами для голосування

    Передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа і Національний комітет Республіканської партії подали позов в округ Марікопа, що в штат Аризона, стверджуючи, що порушення були допущені при особистому підрахунку голосів.

    «Працівники виборчих дільниць щосили намагалися керувати новими машинами для голосування в окрузі Марікопа і неправильно натискали та говорили виборцям натискати зелену кнопку, щоб усунути значні помилки», – заявив Метт Морган, головний юрисконсульт кампанії Trump 2020.

    «В результаті машини для голосування проігнорували голоси, подані виборцями особисто в день виборів в окрузі Марікопа», – зазначив він. 

    Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

    Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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