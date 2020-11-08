Після оголошення переможцем президентських виборів у США Байден отримав перемогу у Неваді

Штат Невада приніс демократу ще 6 голосів від колегії виборників. Наразі Байден має вже 279 голосів виборників з 270 потрібних для перемоги

Кандидат від демократичної партії Джо Байден 7 листопада переміг у штаті Невада після того, як авторитетні американські ЗМІ оголосили його переможцем виборів президента США.

Про це повідомляє CNN.

За результатами підрахунку 100% голосів у штаті Невада, Байден отримав підтримку у 49.9% (642 604 голосів виборців). Водночас чинний президент США і кандидат від республіканської партії Дональд Трамп отримав 47.9%, тобто на 26 699 голосів менше, ніж Байден.

Штат Невада приніс демократу ще 6 голосів від колегії виборників. Наразі Байден має вже 279 голосів виборників з 270 потрібних для перемоги, Трамп водночас здобув загалом 214 голосів виборників.

Ще 4 штати продовжують підраховувати голоси. Це Аризона (11 голосів виборників), Джорджія (16 голосів), Північна Кароліна (15 голосів) та Аляска (3 голоси).

Трамп наразі утримує лідерство у Північній Кароліні та Алясці. Проте результати виборів у цих штатах вже не змінять результатів президентських виборів у США, адже умовою перемоги Трампа була також перемога й у Джорджії та Пенсильванії. Остання ж стала переможною для Байдена.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.