Меркель збирається найближчим часом зустрітися з Тихановською



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Канцлер Німеччини Ангела Меркель

Меркель висловила захоплення жінками, які протестують в Білорусі,

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустрінеться з білоруського опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Про це вона сказала під час промови в Бундестазі, повідомляє Politico.

Меркель висловила захоплення жінками, які протестують в Білорусі, та їхньою боротьбою за «вільне життя».

«Я можу лише сказати, що захоплююся цим і вважаю це справді вражаючим», - сказала Меркель.

Канцлер нагадала, що ЄС не визнав Олександра Лукашенко переможцем виборів, і тому розгляне свої відносини з Білоруссю під час саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня.

Як відомо, Україна планує після завершення повноважень президента Білорусі Олександра Лукашенка називати його просто на ім'я.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення найближчим часом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.

До слова, 23 вересня Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

21 вересня, Рада Євросоюзу не визнала легітимність Лукашенка після виборів.

21 вересня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту.

17 вересня Європарламент більшістю голосів проголосував за резолюцію, що закликає структури Європейського союзу ввести жорсткі санкції проти представників влади Республіки Білорусь.

За офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тихановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, опозиціонерка Тихановська назвала Путіна «мудрим» і заговорила про дружбу з Росією