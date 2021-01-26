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    Уряд пропонуватиме передати газорозподільні мережі місцевій владі

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    Ухвалене рішення про зменшення тарифу на&nbsp;розподіл газу для 14&nbsp;облгазів - Уряд пропонуватиме передати газорозподільні мережі місцевій владі
    Ухвалене рішення про зменшення тарифу на розподіл газу для 14 облгазів
    Фото з відкритих джерел

    Шмигаль розповів, що штрафи за несвоєчасно сплачені газ і тепло в січні застосовуватися не будуть

    Кабінет міністрів України ініціює законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в етері програми «Свобода слова» на ICTV.

    «Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює прийняття законопроєкту про можливість передачі газорозподільчих медеж органам місцевого сомоврядування... Це той момент, який забезпечить формування справедливої ціни на розподіл», – зазначив глава Кабміну.

    Також Шмигаль розповів, що штрафи за несвоєчасно сплачені газ і тепло в січні застосовуватися не будуть.  Він також запевняв, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні

    Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розповів, що Кабінет міністрів працює над зниженням тарифів для населення, зокрема ухвалене рішення про зменшення тарифу на розподіл газу для 14 облгазів. Усі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити населенню свої річні продукти.  

    Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

    Як повідомлялося раніше, тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. На День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою».Організатори заявили, що якщо президент їх не почує, то учасники заблокують проїзд по трасі Київ-Харків.

    Читайте також: Газовий переворот. Чому не варто радіти зниженим тарифам?
    Теги: газ ціни опалення населення Денис Шмигаль
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