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    Зеленський у новому відео заявив про виконання передвиборчих обіцянок

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    Володимир Зеленський&nbsp;записав відео про досягнення тижня - Зеленський у новому відео заявив про виконання передвиборчих обіцянок
    Володимир Зеленський записав відео про досягнення тижня
    Скріншот

    Президент знову згадав попередників у своєму відеозверненні – тепер через ставку за іпотекою

    Президент Володимир Зеленський заявив, що він і його команда продовжують виконувати свої передвиборчі обіцянки.

    Про це він повідомив у своєму новому відеозверненні.

    «Майже завершився уже цей тиждень. Можна назвати його тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки… Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено останнім часом», – наголосив Зеленський.

    За його словами, найбільшими досягненнями за останній час стали такі факти:

    • Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні. 
    • Запущено доступну для українців іпотеку – під 7%. 
    • Парламент схвалив президентський законопроект про народовладдя через референдум. 
    • Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ. 

    «У програмі ми обіцяли зробити все, аби у молодих українських родин боліла голова лише від одного питання - щож саме їм обрати: квартиру в місті чи заміський будиночок? Цього тижня зробили дуже важливий, перший крок на шляху до цього. Запущено доступну для українців іпотеку - 7%.

    Я вважаю, що це велика перемога.

    Коли де хто вам каже, що за його часів показники в країні були вище, він в цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%», - сказав глава держави.

    За словами Зеленського, вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло.

    «Цей тиждень можна назвати тижнем стабільності», - сказав президент.

    Також Зеленський згадав про пенсії і тарифи.

    «У передвиборчій програмі я обіцяв, що в Україні бабуся має отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від платіжки. Пенсії та мінімальні зарплати вже збільшено.

    Уряд встановив граничну ціну на газ. І це кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, щоб зрослаи три речі: тарифи, їх власні кишені та невдоволення серед людей. Їм це не вдалося, уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів - 6 гривень 99 копійок. Менше може бути, більше – ні», - сказав президент.

    «І про найважливіше – про дітей. Підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України», – підсумував він.

    Тим часом рейтинг Зеленського продовжує падати. Свіжі опитання показали, що розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився, у другому турі 55% на 45%

    Нещодавно у «Слузі народу» пояснили, чому обіцянку Зеленського знижувати тарифи виконують навпаки. В інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що у партії раніше виступали проти високих тарифів на газ, проте зараз ринок диктує їхнє підняття. 

    Також нагадаємо, що партія кума Путіна Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» лідирує у симпатіях українців, а партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». опустилася на четверту позицію рейтингу.

    Зазначимо. що 25 січня Зеленський відсвяткував своє 43-річчя. З цього приводу Зеленський похизувався біцепсами.

     Читайте також: 
    Теги: тарифи Володимир Зеленський президент
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