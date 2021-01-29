Зеленський у новому відео заявив про виконання передвиборчих обіцянок

Президент знову згадав попередників у своєму відеозверненні – тепер через ставку за іпотекою

Президент Володимир Зеленський заявив, що він і його команда продовжують виконувати свої передвиборчі обіцянки.

Про це він повідомив у своєму новому відеозверненні.

«Майже завершився уже цей тиждень. Можна назвати його тижнем стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки… Тож без посередників і без брехні – про те, що було зроблено останнім часом», – наголосив Зеленський.

За його словами, найбільшими досягненнями за останній час стали такі факти:

Встановлено граничну ціну на газ для побутових споживачів – 6 грн 99 коп. Менше може бути, більше – ні.

Запущено доступну для українців іпотеку – під 7%.

Парламент схвалив президентський законопроект про народовладдя через референдум.

Підтримано закони про Бюро економічної безпеки, а також про реформу СБУ.

«У програмі ми обіцяли зробити все, аби у молодих українських родин боліла голова лише від одного питання - щож саме їм обрати: квартиру в місті чи заміський будиночок? Цього тижня зробили дуже важливий, перший крок на шляху до цього. Запущено доступну для українців іпотеку - 7%.

Я вважаю, що це велика перемога.

Коли де хто вам каже, що за його часів показники в країні були вище, він в цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%», - сказав глава держави.

За словами Зеленського, вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло.

«Цей тиждень можна назвати тижнем стабільності», - сказав президент.

Також Зеленський згадав про пенсії і тарифи.

«У передвиборчій програмі я обіцяв, що в Україні бабуся має отримувати гідну пенсію, а не інфаркт від платіжки. Пенсії та мінімальні зарплати вже збільшено.

Уряд встановив граничну ціну на газ. І це кінець планам деяких монополістів. Вони дуже хотіли, щоб зрослаи три речі: тарифи, їх власні кишені та невдоволення серед людей. Їм це не вдалося, уряд встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів - 6 гривень 99 копійок. Менше може бути, більше – ні», - сказав президент.

«І про найважливіше – про дітей. Підписав указ щодо премій, стипендій і грантів для найрозумніших, найталановитіших учнів України», – підсумував він.

Тим часом рейтинг Зеленського продовжує падати. Свіжі опитання показали, що розрив між Зеленським і Порошенком стрімко скоротився, у другому турі 55% на 45%.

Нещодавно у «Слузі народу» пояснили, чому обіцянку Зеленського знижувати тарифи виконують навпаки. В інтерв'ю «Главкому» заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що у партії раніше виступали проти високих тарифів на газ, проте зараз ринок диктує їхнє підняття.

Також нагадаємо, що партія кума Путіна Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя» лідирує у симпатіях українців, а партія чинного президента Володимира Зеленського «Слуга народу». опустилася на четверту позицію рейтингу.

Зазначимо. що 25 січня Зеленський відсвяткував своє 43-річчя. З цього приводу Зеленський похизувався біцепсами.

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