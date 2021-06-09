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    Свіжі Covid-дані: за добу в Києві менше 300 нових хворих

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    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві - Свіжі Covid-дані: за добу в Києві менше 300 нових хворих
    В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрована у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Київ та область у лідерах за добовою кількістю виявлених нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 8 червня, у Києві коронавірус виявлено у 262 людей. Це на 438 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 7 червня було 87 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 210087 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 188531 особа (за добу 8 червня 2383)
    • померли 5136 осіб (за добу 4)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126294 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 142 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 79 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 121151 особа (за добу 8 червня 187)
    • померли 2708 людей (за добу 5)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2218039 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 червня зафіксовано 1385 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

    Нагадаємо, за добу 7 червня в Києві виявили 700 хворих на коронавірус, померла одна людина.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    5-6 червня у столичному Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, було вакциновано 5048 людей.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: за добу в Києві менше 300 нових хворих