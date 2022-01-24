Тиждень почнеться з морозів: прогноз погоди на 24 січня

Сьогодні у нас керуватиме циклон

У понеділок на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями

Сьогодні, 24 січня, в Україні буде морозним, особливо холод відчуватиметься вночі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у західних, вдень і в південно-східних, східних та центральних областях очікується невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Під впливом циклону з Кавказу, у південних, східних і центральних областях України пройде сніг, місцями помірний. Вночі та вранці слабкі хуртовини.

Водночас, західні та північні регіони опиняться в області високого атмосферного тиску, тому тут буде сухо та холодно.

Температура повітря вночі становитиме -3...-8°С, у західних та північних областях -9...-14°С, у Карпатах до -17°С.

Вдень повітря прогріється до 0...-5°С, на заході та півночі країни до -3...-8°С.

У Києві 24 січня буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 6-8° морозу.

Нагадаємо, погода погіршується: у чотирьох областях оголошено штормове попередження.

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