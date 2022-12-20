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Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Лукашенко на переговорах з Путіним заявив про відкритість до діалогу з іншими державами
фото з відкритих джерел

Заходи анонсуються на 22 грудня

На «Інформаційному порталі культури Тюменської області», який підпорядковується обласному Департаменту культури, виклали документ про «заходи щодо підписання Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації у єдину державу».

Заходи анонсуються на 22 грудня.

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ) фото 1

Новину коментує Олена Майєр, директриса Департаменту культури Тюменської області: «Культурні діячі Тюмені вже готують сюрприз, який потішить мешканців держави та підкреслить єдність двох народів.  Чиновниця вважає, що «інформація про цю знаменну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою».

Як повідомляв «Главком», 26 листопада несподівано помер дипломат Володимир Макей. «Не виключаю, що буде більш проросійська людина. Не виключаю, що головним фактором вибору кандидата буде лояльність до Кремля», – прокоментував смерть Макея радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.

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Теги: радник Білорусь росія смерть Олександр Лукашенко путін

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