Лукашенко на переговорах з Путіним заявив про відкритість до діалогу з іншими державами

Заходи анонсуються на 22 грудня

На «Інформаційному порталі культури Тюменської області», який підпорядковується обласному Департаменту культури, виклали документ про «заходи щодо підписання Договору про возз'єднання Республіки Білорусь та Російської Федерації у єдину державу».

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Заходи анонсуються на 22 грудня.

Новину коментує Олена Майєр, директриса Департаменту культури Тюменської області: «Культурні діячі Тюмені вже готують сюрприз, який потішить мешканців держави та підкреслить єдність двох народів. Чиновниця вважає, що «інформація про цю знаменну подію виявилася приємною та історичною несподіванкою».

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Як повідомляв «Главком», 26 листопада несподівано помер дипломат Володимир Макей. «Не виключаю, що буде більш проросійська людина. Не виключаю, що головним фактором вибору кандидата буде лояльність до Кремля», – прокоментував смерть Макея радник Світлани Тихановської Франак Вячорка.