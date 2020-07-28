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    Минулого тижня народилися 128 дівчат і 141 хлопчик

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    Минулого тижня народилися 128 дівчат і 141 хлопчик

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень

    Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 269 немовлят, серед яких три двійні.

    Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули кількісну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 128 юних одеситок і 141 маленький одесит.

    Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1 - тут побачили світ 70 малюків.

    На сьогодні прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.

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