Минулого тижня народилися 128 дівчат і 141 хлопчик
Департамент охорони здоров'я Одеської міськради інформує про кількість новонароджених за минулий тиждень
Минулого тижня в міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 269 немовлят, серед яких три двійні.
Новонароджені хлопчики минулого тижня здобули кількісну перевагу над дівчатками - на світ з'явилися 128 юних одеситок і 141 маленький одесит.
Лідерство за кількістю новонароджених минулого тижня належить міському пологовому будинку №1 - тут побачили світ 70 малюків.
На сьогодні прийом вагітних, роділь і породіль ведуть усі п'ять міських пологових будинків Одеси.