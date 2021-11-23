Трагедія у Болгарії та змова влади з Коломойським. 23 листопада за хвилину

Аварія автобуса в Болгарії стала найбільшою автобусною трагедією в Європі за останні 10 років. У ній загинуло 46 людей

НАЗК склала протоколи проти п'яти чиновників, відкрито справу за фактом змови влади з Коломойським, на 83 році життя помер головний диригент української опери Аллін Власенко

Виписували премії самі собі. НАЗК склала протоколи проти п'яти чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протоколи відносно п’яти членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Згідно з матеріалами розслідування антикорупційного органу, посадові особи голосували за ухвалення рішень НКРЕКП про встановлення собі премій.

Відкрито справу за фактом змови влади з Коломойським щодо газу на 100 млрд грн – ексглава СБУ

Офіс генерального прокурора за вимогою нардепа та ексочільника СБУ Валентина Наливайченка («Батьківщина») відкрив кримінальне провадження за фактом домовленостей вищих посадових осіб держави з олігархом Ігорем Коломойським щодо передачі йому державного природного газу з підземних сховищ вартістю понад 100 млрд грн.

Трагедія у Болгарії: автобус, в якому загинули 46 людей, згорів за дві хвилини

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинуло 46 людей, стала найбільшою автобусною трагедією в Європі за останні 10 років. Нагадаємо, аварія цієї ночі сталася на 31-му кілометрі автомагістралі «Струму» Софія–Благоєвград, внаслідок ДТП автобус із македонськими номерами спалахнув. Загалом у ньому знаходилося 52 особи, серед загиблих – 12 неповнолітніх.

США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла

Сполучені Штати Америки запроваджують санкції проти двох суден та однієї компанії, які беруть участь у реалізації російського проєкту газопроводу «Північний потік – 2». Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Нові санкції з боку США вже прокоментував посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов. Дипломат наголосив, що діалог через санкції неприйнятний і порушує міжнародне право.

Зеленський призначив колишнього топменеджера Ахметова заступником Єрмака

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу президента.

На цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Банкової.

Білий дім підтвердив намір 79-річного Байдена йти на другий термін

Президент США Джо Байден, якому 20 листопада виповнилося 79 років, має намір балотуватися на другий термін у 2024 році. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псак.

МВФ виділив Україні транш на 700 млн доларів: на що витратять гроші

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду винесла позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу за програмою stand-by обсягом 700 млн доларів.

Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини

Україна продовжила контракт з фармацевтичною компанією Pfizer на постачання вакцини від коронавірусу. Щорічно буде поставлятися по 25 млн доз. Вакцина буде використовуватися для додаткових щеплень при відповідних рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунізації.

Пішов із життя головний диригент української опери Аллін Власенко

На 83 році життя помер народний артист України, диригент оркестру Національної опери України Аллін Власенко. Причина смерті не повідомляється.