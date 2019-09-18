Трамп назвав людину, яка замінить Болтона



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роберт О’Браєн може стати радноком Трампа з нацбезпеки

Роберт О’Браєн до цього займався питанням визволення полонених

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хотів би бачити на посаді нового радника із питань національної безпеки Роберта О’Браєна, який є юристом по освіті. До цього наступник Джона Болтона працював як спеціальний президентський посланник із питань звільнення заручників при Державному департаменті США. Про це пише видання Politico.

В 2005-06 роках О’Браєн представляв США на сесії Генеральної асамблеї ООН, займався питаннями реформи юстиції в Афганістані.

Певний час в адміністрації Дональда Трампа розглядали Роберта О’Браєна претендентом на посаду міністра флоту. В Державному департаменті вже як спецпосланник О’Браєн почавпрацювати в травні 2018 року.

В 2016 році майбутній радник із питань національної безпеки президента США написав книгу «Поки Америка спала: відновлення лідерства США в світі, який переживає кризу».

Раніше Трамп назвав п'ятьох претендентів на посаду Болтона.

Як відомо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.