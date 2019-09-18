Бібліотека Конгресу США відтепер користуватиметься назвою Kyiv
У червні цього року Рада США з географічних назв затвердила заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі
В одній з найбільших бібліотек Сполучених Штатів – бібліотеці Конгресу – відтепер офіційно буде використовуватися назва Kyiv, як назва столиці України.
Про це повідомили у Посольстві України в США.
«Бібліотека Конгресу ухвалила таке рішення після того, як у червні цього року Рада США з географічних назв затвердила заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що низка міжнародних засобів масової інформації, зокрема і американських, теж перейшли на використання назви «Kyiv» у своїх матеріалах. Також сайт «Вечірній Київ» приєднався до кампанії та змінив доменне ім’я із vechirniykiev.com.ua на vechirniy.kyiv.ua.