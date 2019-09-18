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    У світі

    Бібліотека Конгресу США відтепер користуватиметься назвою Kyiv

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    Низка міжнародних ЗМІ, зокрема і американських, теж перейшли на використання назви &laquo;Kyiv&raquo; у своїх матеріалах - Бібліотека Конгресу США відтепер користуватиметься назвою Kyiv
    Низка міжнародних ЗМІ, зокрема і американських, теж перейшли на використання назви «Kyiv» у своїх матеріалах

    У червні цього року Рада США з географічних назв затвердила заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі

    В одній з найбільших бібліотек Сполучених Штатів  бібліотеці Конгресу  відтепер офіційно буде використовуватися назва Kyiv, як назва столиці України.

    Про це повідомили у Посольстві України в США.

    «Бібліотека Конгресу ухвалила таке рішення після того, як у червні цього року Рада США з географічних назв затвердила заміну офіційної назви столиці України з «Kiev» на «Kyiv» у міжнародній базі, – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що низка міжнародних засобів масової інформації, зокрема і американських, теж перейшли на використання назви «Kyiv» у своїх матеріалах. Також сайт «Вечірній Київ» приєднався до кампанії та змінив доменне ім’я із vechirniykiev.com.ua на vechirniy.kyiv.ua.

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