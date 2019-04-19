Трамп назвав звіт спецпрокурора Мюллера «безглуздим»



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Президент США Дональд Трамп

Трамп вважає, що заяви зі звіту зроблені його ненависниками-демократами, повністю сфабриковані і не відповідають дійсності

Президент США Дональд Трамп прокоментував опублікований напередодні звіт за підсумками розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, назвавши документ «безглуздим ніщо», а самого прокурора «начухраним Мюллером».

Про це президент США написав у Twitter.

Зокрема, Трамп вважає, що заяви зі звіту зроблені його ненависниками-демократами, повністю сфабриковані і не відповідають дійсності.

При цьому американський президент нагадує, що ніколи не погоджувався надавати свідчення і не відповідав на те, що заявляли інші співрозмовники Мюллера.

Нагадаємо, Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів».

Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

Як відомо, Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.