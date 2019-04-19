  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп назвав звіт спецпрокурора Мюллера «безглуздим»

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Трамп назвав звіт спецпрокурора Мюллера «безглуздим»
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп вважає, що заяви зі звіту зроблені його ненависниками-демократами, повністю сфабриковані і не відповідають дійсності

    Президент США Дональд Трамп прокоментував опублікований напередодні звіт за підсумками розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера, назвавши документ «безглуздим ніщо», а самого прокурора «начухраним Мюллером».

    Про це президент США написав у Twitter.

    Зокрема, Трамп вважає, що заяви зі звіту зроблені його ненависниками-демократами, повністю сфабриковані і не відповідають дійсності.

    При цьому американський президент нагадує, що ніколи не погоджувався надавати свідчення і не відповідав на те, що заявляли інші співрозмовники Мюллера.

    Нагадаємо, Трамп відреагував на доповідь Мюллера своєю фотографією у стилі «Гри престолів».

    Нагадаємо, у доповіді Мюллера вказано, що Росія втручалась у вибори США, але Трамп не був у змові.

    Такі висновки підтвердив у четвер на спеціальній прес-конференції у Вашингтоні генпрокурор США Вільям Барр перед оприлюдненням повного змісту розслідування Мюллера.

    Як відомо,  Роберт Мюллер був призначений на посаду спеціального прокурора 17 травня 2017 року для проведення розслідування втручання РФ у президентські вибори в США, а також можливої змови кампанії Трампа з росіянами.

    Відтоді його офіс висунув кримінальні обвинувачення проти 37 осіб, п'ятеро з яких отримали реальні терміни ув'язнення. Серед них - колишні помічники в кампанії Трампа Рік Гейтс і Георгій Пападопулос, екс-радник президента з питань нацбезпеки Майкл Флінн та особистий адвокат Майкл Коен. Останній судовий процес відбувся над керівником кампанії Трампа Полом Манафортом.

    США Дональд Трамп вибори у США розслідування президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ