Трамп оголосив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США

Трамп похвалив Макалінана за видатну роботу на посаді в.о. міністра

Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Кевін Макалінан йде у відставку.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter.

«Після багатьох років в уряді Кевін хоче більше часу проводити з сім'єю і перейти в приватний сектор», — написав Трамп.

Глава Білого дому похвалив Макалінана за видатну роботу на посаді в.о. міністра, зазначивши, що вони разом працювали над питанням контролю за кордоном.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector....