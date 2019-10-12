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    Трамп оголосив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США

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    Кевін Макалінан - Трамп оголосив про відставку в.о. міністра внутрішньої безпеки США
    Кевін Макалінан

    Трамп похвалив Макалінана за видатну роботу на посаді в.о. міністра

    Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Кевін Макалінан йде у відставку.

    Про це повідомив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter.

    «Після багатьох років в уряді Кевін хоче більше часу проводити з сім'єю і перейти в приватний сектор», — написав Трамп.

    Глава Білого дому похвалив Макалінана за видатну роботу на посаді в.о. міністра, зазначивши, що вони разом працювали над питанням контролю за кордоном.

    Президент США пообіцяв незабаром назвати ім'я нового в.о. глави відомства, відзначивши, що на цю посаду є багато «чудових кандидатів».

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    США Дональд Трамп президент
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