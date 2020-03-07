Усі тоталітарні режими закінчуються однаково, – Зеленський про Росію



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Я не хочу, щоб люди десь помирали. Але ми повинні розуміти, що якщо ви продовжуєте затягувати пружину, в якийсь момент вона зірветься - Зеленський

Зеленський не бажає для Росії кривавої революції

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його модель приходу до влади, як людини без політичного досвіду, може спрацювати і в іншій країні, особливо там, де люди втомилися від труднощів, а політики мають великі фінансові ресурси.

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю The Guardian.

«Я впевнений, що це могло би статися, особливо там, де люди втомилися, де вони бігають, як білка в колесі, і є ці давні політики з великими фінансовими ресурсами. У таких місцях, де люди шукають подих свіжого повітря, це має спрацювати», – сказав Зеленський.

Це звучить, зауважують автори інтерв’ю, як явний натяк на східного сусіда України та її «невтомного лідера».

Сам Зеленський про Росію каже так: «Звичайно, там з’явиться новий президент. Звичайно, це станеться. Який це буде президент, я не знаю. Але ми можемо бачити, що всі тоталітарні режими закінчуються однаково».

Зеленський не бажає для Росії кривавої революції.

«Я не хочу, щоб люди десь помирали. Але ми повинні розуміти, що якщо ви продовжуєте затягувати пружину, в якийсь момент вона зірветься», – каже він.

The Guardian розповідає своїм читачам про те, як Зеленський, що не мав до цього ніякого політичного досвіду, побудував свою виборчу кампанію та отримав переконливу перемогу. І за висловом авторів інтерв’ю, «Зеленський вважає, що епоха політичних аутсайдерів тільки починається, і його власна модель кампанії може мати успіх в іншому місці».

Нагадаємо, Зеленський хоче зустрітися з Трампом впродовж виборчої кампанії у США.

Як повідомлялося, свіжий номер The Guardian вийшов із фотографією Зеленського на обкладинці.

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