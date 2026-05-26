Екслікарі Білого дому забили на сполох через здоров’я Трампа

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дональд Трамп часто відвідує лікарів
фото: Getty Images
Лікарі звинувачують Білий дім у приховуванні реального стану здоров’я Дональда Трампа

Колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bored Panda.

Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

Як повідомляє видання Washington Post, 26 травня Дональд Трамп має запланований візит до лікаря. Президент США може прибути до медичного центру імені Волтера Ріда для стоматологічного обстеження. У квітня 2025 року Дональд Трамп пройшов щорічне медичне обстеження. Однак у жовтні того ж року він знову звернувся до лікарів. Тоді йому провели комп’ютерну томографію. Торік Білий дім заявляв, що Дональд Трамп має хронічну венозну недостатність, яка може викликати набрякання ніг.

За результатами опитування таких видань, як Washington Post, ABC News та Ipsos, з’ясувалося, що 44% американців не вважає 79-річного Дональда Трампа здатним керувати країною. Ще 40% опитаних вважають, що Трамп попри свій вік зберігає світлий розум та може бути президентом. 

Також згадується, що Дональд Трамп неодноразово привертав увагу публіки своїм зовнішнім виглядом. Йдеться про синці та різні плями на руках та шиї президента. Це Трамп намагався приховати за допомогою косметики, однак в об'єктиви фотокореспондентів часто потрапляють синці на руках глави Білого дому.

До слова, Дональду Трампу наразі 79 років, 14 червня політику виповниться 80 років. Він є найстарішою людиною, яка коли-небудь перебувала на посаді президента США.

Нагадаємо, на шиї президента США помітили червону пляму. Як пояснив Білий дім, пляма на шиї Дональда Трампа з’явилася після профілактичного лікування шкіри. Пляму на шиї політика помітили під час однієї з церемоній нагородження в Білому домі.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп неодноразво привертав увагу громадськості своїм зовнішнім виглядом. Одного разу він з'явився на публічному заході з густим шаром тонального крему на руці. Раніше Білий дім пояснював використання косметики необхідністю приховати синці, нібито спричинені частими рукостисканнями.

Водночас під час підписання урядового бюджету, Трамп тональний крем не використовував, і на зроблених тоді фотографіях було видно невеликий синець на тій же руці.

До слова, український дитячий лікар та кандидат медичних наук Євген Комаровський назвав діагноз президента США Дональда Трампа. За його словами, він упевнений в тому, що поведінка та симптоми Дональда Трампа відповідають деменції. 

Археологи знайшли у гробниці в Іспанії незвичний єгипетський артефакт (фото)
Екслікарі Білого дому забили на сполох через здоров’я Трампа
Українка з Дніпра назвала недоліки життя у Норвегії
У Києві через атаку РФ у дівчини згоріла весільна сукня: українки розчулили мережу реакцією
Українець отримав заборону в’їзду до Польщі за порушення закону Морського Ока: подробиці скандалу
На Одещині дизайнерка перетворила 100-річну хату на будинок мрії

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
