NBC News: Трамп поїхав до Китаю без Меланії – у чому причина

Меланія Трамп не супроводжувала президента Дональда Трампа під час його поїздки до Китаю

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

За даними джерел, рішення не пов’язане з політичними чи особистими причинами

Перша леді США Меланія Трамп не супроводжувала президента Дональда Трампа під час його поїздки до Китаю, оскільки наразі зосереджена на власних ініціативах у США. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерело, знайоме з організацією візиту, пише «Главком».

За словами співрозмовника телеканалу, Меланія Трамп приділяє основну увагу проєктам, які пов’язані із підтримкою американських сімей та дітей, тому вирішила залишитися у США.

NBC News зазначає, що відсутність Меланії Трамп у міжнародній поїздці президента привернула увагу американських медіа, однак у її оточенні наголошують, що рішення не пов’язане з політичними чи особистими причинами.

Як відомо, Трамп перебуває з візитом у Китаї та вже зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

«Главком» писав, що під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Момент привітання між лідерами був схожий на своєрідне негласне суперництво за домінування у кадрі. На відео помітно, що Трамп підходить до Сі Цзіньпіна впевнено та намагається одразу перехопити ініціативу. Американський президент поводився більш енергійно, робив різкіші рухи та частково тягув руку візаві на себе.

Нагадаємо, Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню.

До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.