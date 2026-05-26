Axios: Трамп послабив головне кібервідомство США

У США побоюються, що країна виявилася неготовою до нової хвилі атак штучного інтелекту

Головне цивільне кібервідомство США – Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) – увійшло в епоху нових загроз штучного інтелекту зі скороченим бюджетом, меншим штатом і послабленим впливом у системі національної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Axios.

Агентство кібербезпеки США втратило третину персоналу

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа суттєво скоротила фінансування та персонал CISA саме в той момент, коли уряд готується до нової хвилі кібератак із використанням технологій штучного інтелекту.

Колишні чиновники та представники галузі заявляють, що агентство втратило можливість повноцінно допомагати банкам, енергетичним компаніям та іншим операторам критичної інфраструктури готуватися до нових кіберзагроз.

CISA створили у 2018 році під час першого президентського терміну Трампа. Агентство відповідає за захист федеральних систем, енергомереж, водопостачання та іншої критичної інфраструктури США від хакерських атак.

Втім, із початку 2025 року відомство втратило приблизно третину співробітників через скорочення бюджету та програми дострокового звільнення.

Axios пише, що в бюджеті адміністрації Трампа на наступний рік передбачалося скорочення фінансування агентства ще на $707 млн і звільнення понад 700 працівників.

У США побоюються нових кіберзагроз

Колишні чиновники побоюються, що на цьому тлі CISA опинилося неготовим до нових загроз, які несуть сучасні моделі штучного інтелекту.

«Позбавлення CISA персоналу, ресурсів та керівництва в цьому ризикованому середовищі ставить під загрозу нашу внутрішню безпеку та національну оборону», – заявив сенатор-демократ Гері Пітерс. Axios зазначає, що агентство також втратило вплив на формування кіберполітики Білого дому.

Роль агентства в Білому домі слабшає

За словами джерел видання, CISA фактично відійшло на другий план у реагуванні адміністрації Трампа на нові загрози, пов’язані з розвитком штучного інтелекту.

Одне з джерел описало ситуацію фразою: «Вони присутні за столом, але не в грі». Колишня директорка CISA Джен Істерлі закликала надати агентству ширші повноваження для співпраці з компаніями, які займаються штучним інтелектом, хмарними сервісами та кібербезпекою.

Водночас у Білому домі вже обговорюють нову систему реагування на ШІ-загрози, де роль CISA може бути суттєво меншою, ніж раніше.

Трамп досі пов’язує агентство з виборами 2020 року

Axios також зазначає, що Дональд Трамп продовжує асоціювати агентство із заявами його колишнього керівника Кріса Кребса про те, що вибори 2020 року були «найбезпечнішими в історії США». Сам Трамп досі називає ті вибори сфальсифікованими.

