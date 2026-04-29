Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Меланія Трамп і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках
фото: Reuters

У Білому домі відбулася державна вечеря на честь короля Великої Британії Чарльз III та королеви Камілли, яку організував президент США Дональд Трамп. Західні ЗМІ оприлюднили меню, пише «Главком».

Вечеря розпочалася з овочевого велюте із салатом із серцевини пальм, хрусткою цибулею-шалот та мікром’ятою. Далі подали равіолі ручної роботи з сиром рікота, весняними травами та грибами під легкою пармезановою емульсією.

Основною стравою стала риба у соусі меньєр із горіхового масла, яку доповнили весняними овочами, картоплею паве та петрушковою олією.

На десерт гостям запропонували шоколадне тістечко у формі вулика з ванільним кремом, мигдалевим джокондом і морозивом із коричневого масла. Особливим акцентом став мед із пасіки Білого дому.

Меню супроводжували вина американських виноробів.

Окрім гастрономічної частини, для гостей підготували музичну програму, на вечері виступили військові оркестри та хори США.

фото: Sky News

До слова, під час державної вечері в Білому домі і перша леді США Меланія Трамп, і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках.

Державна вечеря у Білому домі на честь короля Великої Британії Чарльза III стала особливою й через рідкісний формат.

Дрес-код «біла краватка» у Вашингтоні не використовували майже 20 років. Востаннє подібну вечерю проводили у 2007 році, коли експрезидент США Джордж Буш-молодший приймав королеву Єлизавету II.

Цього разу президент Дональд Трамп вирішив повернути найвищий рівень дипломатичного етикету – фраки та білі метелики для чоловіків і довгі вечірні сукні для жінок.

Формат «white tie» вважається найурочистішим із можливих. Для чоловіків це означає чорний фрак, жилет і білу краватку-метелик замість звичного смокінга. Для жінок – повноцінні вечірні образи, часто з коштовностями, а в королівських випадках навіть тіари.

Читайте також:

Теги: Король Чарльз III їжа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Життя

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua