Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя

Меланія Трамп і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках

Меню супроводжували вина американських виноробів

У Білому домі відбулася державна вечеря на честь короля Великої Британії Чарльз III та королеви Камілли, яку організував президент США Дональд Трамп. Західні ЗМІ оприлюднили меню, пише «Главком».

Вечеря розпочалася з овочевого велюте із салатом із серцевини пальм, хрусткою цибулею-шалот та мікром’ятою. Далі подали равіолі ручної роботи з сиром рікота, весняними травами та грибами під легкою пармезановою емульсією.

Основною стравою стала риба у соусі меньєр із горіхового масла, яку доповнили весняними овочами, картоплею паве та петрушковою олією.

На десерт гостям запропонували шоколадне тістечко у формі вулика з ванільним кремом, мигдалевим джокондом і морозивом із коричневого масла. Особливим акцентом став мед із пасіки Білого дому.

Меню супроводжували вина американських виноробів.

Окрім гастрономічної частини, для гостей підготували музичну програму, на вечері виступили військові оркестри та хори США.

фото: Sky News

До слова, під час державної вечері в Білому домі і перша леді США Меланія Трамп, і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках.

Державна вечеря у Білому домі на честь короля Великої Британії Чарльза III стала особливою й через рідкісний формат.

Дрес-код «біла краватка» у Вашингтоні не використовували майже 20 років. Востаннє подібну вечерю проводили у 2007 році, коли експрезидент США Джордж Буш-молодший приймав королеву Єлизавету II.

Цього разу президент Дональд Трамп вирішив повернути найвищий рівень дипломатичного етикету – фраки та білі метелики для чоловіків і довгі вечірні сукні для жінок.

Формат «white tie» вважається найурочистішим із можливих. Для чоловіків це означає чорний фрак, жилет і білу краватку-метелик замість звичного смокінга. Для жінок – повноцінні вечірні образи, часто з коштовностями, а в королівських випадках навіть тіари.