Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня

Валерія Поліщук
Юрій Ушаков підкреслив «важливість» того, що ці гуманітарні та військові кроки збігаються з травневими датами
Російська сторона також заявляє про готовність до проведення великого обміну полоненими

Росія погодилася на пропозицію Дональда Трампа продовжити режим припинення вогню та провести масштабний обмін полоненими до 11 травня. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У Москві раптово вирішили підтримати пропозицію президента США Дональда Трампа щодо продовження перемир'я з Україною. Згідно з досягнутими домовленостями, «тиша» на фронті має тривати до 11 травня. Ушаков окремо наголосив, що цей крок нібито приурочений до святкування 81-ї річниці «Победы».

Відповідні домовленості були зафіксовані під час телефонних контактів між представниками Кремля та адміністрацією президента США.

Крім припинення вогню, російська сторона також заявляє про готовність до проведення великого обміну полоненими. У Кремлі стверджують, що підтримали ідею Трампа здійснити обмін у форматі «тисяча на тисячу» також у термін до 11 травня.

Ушаков підкреслив «важливість» того, що ці гуманітарні та військові кроки збігаються з травневими датами, які Москва використовує для власної пропаганди.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією оголошено режим тиші. Потім президент Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими. 

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з півночі 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.

Станом на ранок п’ятниці, 8 травня, Росія не продемонструвала жодної готовності до деескалації. Окупанти посилили тиск на позиції українських захисників, провівши низку штурмових операцій. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна відповідатиме дзеркально на кожну атаку. 

