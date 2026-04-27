Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Луїс Кано народився у Колумбії, проте більшість свого життя мешкає у США
фото: Fох 5 New York

111-річний Луїс Кано визнаний 112-ю найстарішою людиною у світі

Найстаріший мешканець США 111-річний Луїс Кано поділився секретами свого довголіття. Довгожитель розповів, що допомагає йому зберігати гарне самопочуття понад століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lad Bible.

Луїс Кано визнаний 112-ю найстарішою людиною у світі за версією LongeviQuest. За його словами, в 111 років він почувається добре. Головним секретом свого довголіття американець колумбійського походження називає здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, а саме цигарок та алкоголю. Довгожитель не радить палити, також він вважає відмову від алкоголю запорукою довгого життя. 

111-річний Луїс Кано поділився секретами свого довголіття
«Не пий багато. Добре спи та не кури», – відповідає 111-річний чоловік на питання про те, як прожити довге життя. Гарне ставлення до інших та хороша поведінка теж є секретом довголіття Луїса Кано. Тож він радить «поводитися добре».

Луїс Кано народився у Колумбії у 1914 році, проте більшість свого життя він мешкає у США. У 1990-х роках він переїхав до Нью-Йорка разом зі своєю дружиною. А після смерті жінки у 2004 році довгожитель перебрався до Нью-Джерсі.

111-річни Луїса Кано визнано 112-ю найстарішою людиною у світі
Американець служив в армії Колумбії, після чого відкрив власний бізнес – автобусну компанію. Свого часу чоловік не отримав вищої освіти, але мав захоплення авіацією та риболовлею. У Луїса Кано є 10 дітей та багато правнуків та праправнуків. Сьогодні 111-річний довгожитель розмірковує над своїм життям, дивиться у вікно та спостерігає за літаками і природою.

Нагадаємо, 116-річна Етель Катерхем з Великої Британії другий рік поспіль тримає рекорд найстарішої людини світу. Жінку визнано головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Також Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії. Етель Катерхем поділилася своїм секретом довголіття. 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

