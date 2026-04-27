Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
111-річний Луїс Кано визнаний 112-ю найстарішою людиною у світі
Найстаріший мешканець США 111-річний Луїс Кано поділився секретами свого довголіття. Довгожитель розповів, що допомагає йому зберігати гарне самопочуття понад століття. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lad Bible.
Луїс Кано визнаний 112-ю найстарішою людиною у світі за версією LongeviQuest. За його словами, в 111 років він почувається добре. Головним секретом свого довголіття американець колумбійського походження називає здоровий спосіб життя без шкідливих звичок, а саме цигарок та алкоголю. Довгожитель не радить палити, також він вважає відмову від алкоголю запорукою довгого життя.
«Не пий багато. Добре спи та не кури», – відповідає 111-річний чоловік на питання про те, як прожити довге життя. Гарне ставлення до інших та хороша поведінка теж є секретом довголіття Луїса Кано. Тож він радить «поводитися добре».
Луїс Кано народився у Колумбії у 1914 році, проте більшість свого життя він мешкає у США. У 1990-х роках він переїхав до Нью-Йорка разом зі своєю дружиною. А після смерті жінки у 2004 році довгожитель перебрався до Нью-Джерсі.
Американець служив в армії Колумбії, після чого відкрив власний бізнес – автобусну компанію. Свого часу чоловік не отримав вищої освіти, але мав захоплення авіацією та риболовлею. У Луїса Кано є 10 дітей та багато правнуків та праправнуків. Сьогодні 111-річний довгожитель розмірковує над своїм життям, дивиться у вікно та спостерігає за літаками і природою.
Нагадаємо, 116-річна Етель Катерхем з Великої Британії другий рік поспіль тримає рекорд найстарішої людини світу. Жінку визнано головною довгожителькою за версією Книги рекордів Гіннеса. Також Етель Катерхем є найстарішою людиною Великої Британії. Етель Катерхем поділилася своїм секретом довголіття.
