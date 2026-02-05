Куба запропонувала США діалог, але не щодо зміни режиму

Раніше Дональд Трамп заявив, що Куба може уникнути енергетичного колапсу лише шляхом укладання угоди

Офіційна Гавана заявила про готовність до «змістовних» переговорів зі Сполученими Штатами, проте категорично відмовилася обговорювати будь-які зміни своєї політичної системи. Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо в інтерв'ю CNN наголосив, що конституційний лад країни не є предметом торгів, так само як і внутрішній устрій самих США. Про це пише «Главком».

Заяви заступника міністра закордонних справ Куби пролунали після того, як держсекретар Марко Рубіо підтвердив зацікавленість Вашингтона у зміні режиму на острові, а адміністрація Трампа посилила економічний тиск, намагаючись повністю перекрити постачання нафти на Кубу.

Ситуація загострилася після усунення від влади венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що призвело до припинення експорту енергоносіїв з Венесуели та загибелі кубинських силовиків, які перебували в Каракасі. Наразі Білий дім погрожує запровадити тарифи для будь-яких країн, зокрема Мексики, які продовжуватимуть надавати нафту Гавані. Дональд Трамп прямо заявив, що Куба може уникнути енергетичного колапсу лише шляхом укладання угоди, яка може передбачати повернення майна, конфіскованого у емігрантів після революції 1959 року. Гавана ж відкидає звинувачення у загрозі регіональній безпеці та порівнює чинні санкції з повномасштабною економічною війною.

Через дефіцит палива Куба перебуває на межі системної кризи: країну охопили масові відключення світла та величезні черги на заправках. Посольство США в Гавані вже закликало американських громадян запасатися їжею та водою, а також попередило про можливі антиамериканські протести. Попри демонстративні військові навчання на острові, де Коссіо закликав Вашингтон до співпраці у сферах, де інтереси країн збігаються, наприклад, у боротьбі з наркотрафіком. На його думку, такий прагматичний діалог є кращою альтернативою політиці примусу, яка змушує уряд розглядати запровадження жорстких заходів економії для виживання режиму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про повне припинення постачання нафти та фінансової допомоги з Венесуели на Кубу. У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер ультимативно закликав Гавану до переговорів, заявивши, що острів роками виживав лише завдяки ресурсам Каракаса.

До слова, Дональд Трамп заявив про намір Сполучених Штатів надати підтримку кубинському народу, водночас підкресливши, що наразі не розглядає можливість проведення військової операції проти острова. На думку американського лідера, кубинська влада не втримає позицій через критичний стан країни.

Трамп зазначив, що Куба завжди перебувала у фінансовій залежності від Венесуели. Кубинська сторона забезпечувала захист режиму Ніколаса Мадуро в обмін на економічну допомогу, проте, за словами президента США, ця стратегія виявилася провальною.