Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Трамп поставив Іран перед вибором
фото: Reuters

Трамп заявив, що із Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції 

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Жодної угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції! Після цього, а також обрання великого і прийнятного лідера (або лідерів), ми, разом із багатьма нашими чудовими та дуже хоробрими союзниками й партнерами, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран від прірви руйнування» – написав президент Сполучених Штатів Америки.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.

«Іран матиме велике майбутнє. Зробимо Іран знову великим», – зазначив Трамп.

Допис Дональда Трампа у соцмережі
Допис Дональда Трампа у соцмережі
скриншот допису

«Главком» також писав, що масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.

Сполучені Штати Америки у цій війні «можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися.

Читайте також:

Теги: США Іран війна Дональд Трамп Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
Чому Росія мислить війною: ключ до розуміння імперської поведінки
19 лютого, 17:33
Ситуація на Близькому Сході стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Війна та відплата. Чому іранці бомблять Емірати та чого очікувати Україні Тема №1
1 березня, 22:00
Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть
Розвідка оприлюднила перехоплення, як командири РФ силою женуть піхоту на смерть
15 лютого, 14:42
З 1998 року по лютий 2026 року Михайло Поплавський безмінно керував національним університетом культури
Університет культури попрощався з Поплавським. Реєстри зафіксували зміну керівника
18 лютого, 20:00
Мерц вважає, що розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
19 лютого, 10:11
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
Німеччина, Велика Британія та Франція готові співпрацювати зі США щодо Ірану
2 березня, 00:26
Ізраїль заявив про удари по штаб-квартирі та базах іранської розвідки
Ізраїль заявив про удари по штаб-квартирі та базах іранської розвідки
3 березня, 00:58
Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим»
Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
Сьогодні, 11:35

Політика

Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Спецпосланець Трампа побачив позитивну динаміку у перемовинах України та Росії
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
Війна в Ірані змушує Трампа переглянути відносини з Європою – Bloomberg
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
«Не наша війна». Кремль відхрестився від бойових дій на Близькому Сході
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua