Трамп назвав єдину угоду, на яку погодиться Вашингтон з Тегераном

Трамп заявив, що із Іраном не буде жодної угоди, крім безумовної капітуляції

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо війни на Близькому Сході. Білий дім більше не розглядає дипломатичні компроміси чи поетапне замирення – Вашингтон офіційно перейшов до мови ультиматумів і чекає від Тегерану повної капітуляції. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує «Главком».

«Жодної угоди з Іраном не буде, окрім безумовної капітуляції! Після цього, а також обрання великого і прийнятного лідера (або лідерів), ми, разом із багатьма нашими чудовими та дуже хоробрими союзниками й партнерами, будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран від прірви руйнування» – написав президент Сполучених Штатів Америки.

Трамп вважає, що разом із партнерами, вони здатні зробити Іран більшим, кращим і сильнішим.

«Іран матиме велике майбутнє. Зробимо Іран знову великим», – зазначив Трамп.

Допис Дональда Трампа у соцмережі скриншот допису

«Главком» також писав, що масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.

Сполучені Штати Америки у цій війні «можуть спиратися на географічні переваги союзників – логістичні центри в Німеччині, авіабази у Британії, військово-морські бази в Іспанії та дозволи на проліт, що дає можливість літакам безперешкодно переміщатися.