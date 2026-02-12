Президент США під час зустрічі з Путіним розстелив червону доріжку, аби висловити повагу диктатору

Кремль планує запросити главу Білого дому на парад 9 травня в Москві

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва може запросити президента США Дональда Трампа на парад 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву прессекретаря Путіна.

Пєсков відповів на питання, чи буде Трамп запрошений на святкування 81-річчя перемоги у так званій Великій Вітчизняній війні. «Подивимося, принаймні, поцікавимося, чи зможе він, чи не зможе», – сказав речник глави Кремля.

Варто зазначити, що у серпні 2025 року Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.

Президент США серйозно підготувався до зустрічі з очільником Кремля, зокрема розстелив йому червону доріжку та показав американських військових разом із технікою.

Нагадаємо, минулого року прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можливість візиту президента США Дональда Трампа на парад 9 травня в Москву не обговорювалася. Тим часом глава Білого дому стверджував, що поїде до Москви на 9 травня лише у разі врегулювання російсько-української війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що відтепер 8 травня його країна відзначатиме День перемоги у Другій світовій війні. На міжнародному рівні 8 травня визнано Днем пам'яті та примирення, який присвятили пам'яті жертв Другої світової війни. День пам’яті було затверджено Резолюцією ООН у 2004 році.