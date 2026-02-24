Головна Світ Політика
Мінфін США оголосив санкції проти російських кіберструктур

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Мінфін США оголосив санкції проти російських кіберструктур
США наклали санкції на російську кібермережу Operation Zero
фото з відкртих джерел (ілюстративне)

Під обмеження потрапили особи та організації з РФ і ОАЕ, яких звинувачують у торгівлі експлойтами та загрозі нацбезпеці США

Сполучені Штати запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із кіберзлочинною діяльністю, які базуються в Росії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства фінансів США. 

За інформацією американського відомства, під обмеження потрапив росіянин Сергій Зеленюк та його компанія Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero. До санкційного списку також включено пов’язаних із ним осіб і структури, одна з яких зареєстрована в ОАЕ, інші – у Росії.

У Міністерстві фінансів США заявили, що вони причетні до придбання та поширення кіберінструментів, які становлять загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Йдеться, зокрема, про торгівлю «експлойтами» – фрагментами коду або методами використання вразливостей у програмному забезпеченні для отримання несанкціонованого доступу.

За даними американської сторони, Operation Zero придбала щонайменше вісім кіберінструментів, призначених для використання урядом США та його союзниками, які раніше були викрадені в американської компанії. Після цього компанія Зеленюка перепродала ці інструменти щонайменше одному неавторизованому користувачеві.

Вашингтон наголосив, що санкції спрямовані на обмеження діяльності осіб і структур, які беруть участь у кіберопераціях та сприяють поширенню інструментів для зламу програмного забезпечення.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти Російської Федерації. Документ продовжує обмеження проти РФ, введені у 2014, 2018 і 2022 роках через російську агресію.

Теги: США санкції росія

