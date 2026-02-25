Головна Світ Політика
Кубинські військові відкрили вогонь по катеру, що прибув із США: є загиблі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Кубинські військові відкрили вогонь по катеру, що прибув із США: є загиблі
Кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру з Флориди
фото: Reuters

Поранених евакуювали та надали медичну допомогу

Біля північного узбережжя Куби кубинські військові відкрили вогонь по швидкісному катеру з Флориди, який, за їхніми даними, порушив територіальні води країни. Унаслідок інциденту загинули четверо людей. Про це пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Кубинська влада заявила, що катер увійшов у територіальні води країни та відкрив вогонь по прикордонному патрулю. У відповідь кубинські військові застосували зброю.

У результаті загинули чотири людини, ще шестеро отримали поранення. Поранених евакуювали та надали медичну допомогу. Також був поранений командир кубинського патрульного судна.

За даними Міністерства внутрішніх справ Куби, судно було зареєстроване у Флориді під номером FL7726SH. Особи загиблих та поранених поки не встановлені.

Кубинська сторона повідомила, що проводить розслідування для повного з’ясування обставин події. Державний департамент США наразі не прокоментував ситуацію.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо підтвердив зацікавленість Вашингтона у зміні режиму на Кубі, а адміністрація Трампа посилила економічний тиск, намагаючись повністю перекрити постачання нафти на Кубу.

Ситуація загострилася після усунення від влади венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, що призвело до припинення експорту енергоносіїв з Венесуели та загибелі кубинських силовиків, які перебували в Каракасі.

Наразі Білий дім погрожує запровадити тарифи для будь-яких країн, зокрема Мексики, які продовжуватимуть надавати нафту Гавані. Дональд Трамп прямо заявив, що Куба може уникнути енергетичного колапсу лише шляхом укладання угоди, яка може передбачати повернення майна, конфіскованого у емігрантів після революції 1959 року. Гавана ж відкидає звинувачення у загрозі регіональній безпеці та порівнює чинні санкції з повномасштабною економічною війною.

Теги: США Куба військові стрілянина

