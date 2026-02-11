Вбивство цивільних агентами ІСЕ: Конгрес допитав керівників імміграційної служби

Республіканці заявили, що напади та погрози проти імміграційних співробітників зростають, і вимагали «повного розслідування» стрілянин

Виконувач обов’язків директора ICE відмовився вибачатися за загибель людей

У Палаті представників США відбулися напружені слухання, під час яких конгресмени допитували керівників імміграційних служб після того, як федеральні імміграційні агенти в Міннеаполісі застрелили Алекса Претті та Рене Гуд. Про це повідомляє NBC News, пише «Главком».

Перед Комітетом з внутрішньої безпеки виступили керівники ICE, CBP та USCIS. Демократи прямо звинуватили відомства у надмірному застосуванні сили та відмові нести відповідальність за загибель людей.

Голова комітету від демократів Бенні Томпсон заявив, що вбивства Претті та Гуд це «найтрагічніший доказ того, що не так із Міністерством внутрішньої безпеки за Трампа». Він наголосив, що посадовці уникають відповідей і ховаються за формулюванням «триває розслідування».

Виконувач обов’язків директора ICE Тодд Лайонс відмовився вибачатися за загибель людей і заявив, що не коментуватиме справи, пов’язані зі стрілянинами. Він публічно захистив жорстку імміграційну політику, заявивши, що служба «не дозволить себе залякати», і похвалився сотнями тисяч арештів та депортацій.

Республіканці, своєю чергою, змістили фокус із загиблих на безпеку самих агентів. Вони заявили, що напади та погрози проти імміграційних співробітників зростають, і вимагали «повного розслідування» стрілянин. Голова комітету від республіканців Ендрю Гарбаріно заявив, що ситуація «неприйнятна», але також попередив, що припинення фінансування Міністерства внутрішньої безпеки зробить США менш безпечними.

Демократи жорстко розкритикували відео, на яких агенти застосовують перцевий спрей та хімічні подразники проти цивільних, зокрема водія з дитиною. На запитання, чи були агенти покарані, керівники служб відповідати відмовилися. У відповідь демократи пригрозили голосувати проти фінансування Department of Homeland Security, якщо політика відомства не зміниться.

У січні 2026 року в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, федеральні імміграційні агенти під час операцій застрелили двох людей – Рене Гуд та Алекса Претті. Обидва інциденти сталися на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і одразу викликали широкий суспільний резонанс.

Після загибелі Гуд і Претті в Міннеаполісі та інших містах США почалися протести з вимогами розслідувати дії агентів ICE і притягнути винних до відповідальності.