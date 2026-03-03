Головна Світ Політика
Меланія Трамп вперше очолила засідання Радбезу ООН

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Перша леді США Меланія Трамп головує на засіданні Ради Безпеки ООН, 2 березня 2026 року
фото: reuters

Офіс Меланії Трамп заявив, що її метою було підкреслити важливість освіти як засобу сприяння толерантності та миру у світі

Перша леді США Меланія Трамп у понеділок, 2 березня, головувала на засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому дітям та освіті в умовах конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Це був перший випадок, коли дружина чинного світового лідера головувала на засіданні Ради безпеки, що складається з 15 членів і є органом ООН, відповідальним за підтримання міжнародного миру та безпеки.

«Це сталося після того, як США перебрали на себе щомісячне ротаційне головування в раді, і стало ще одним свідченням того, як Трамп персоналізував зовнішню політику США, залучивши друзів і родичів до вирішення важливих питань», – йдеться у матеріалі.

Офіс Меланії Трамп заявив, що її метою було підкреслити важливість освіти як засобу сприяння толерантності та миру у світі на зустрічі під назвою «Діти, технології та освіта в умовах конфлікту». У своїй заяві перед радою вона сказала: «США підтримують усіх дітей у всьому світі. Я сподіваюся, що незабаром ви отримаєте мир».

Іран звинуватив Ізраїль і США в ударі по початковій школі для дівчаток у південному іранському місті Мінаб у суботу, в результаті якого, за словами посла Ірану в ООН Аміра Саїда Іравані, загинули 165 школярок. Підтверджень немає.

Іран назвав «глибоко ганебним і лицемірним» те, що США скликають зустріч з питань захисту дітей у збройних конфліктах, «одночасно завдаючи ракетних ударів по іранських містах, бомбардуючи школи і вбиваючи дітей».

Нагадаємо, Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти.

Також повідомлялося, що торік перша леді США Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей, викрадених Росією, додому. Ще семеро українських дітей – шість хлопчиків і одна дівчинка – повернулися до своїх родин у межах ініціативи з повернення депортованих дітей. 

Теги: Меланія Трамп ООН США

