Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки

Представник Ірану порадив послу Сполучених Штатів в ООН бути ввічливим

Представники США та Ірану в Організації Об'єднаних Націй обмінялися попередженнями та прямими відмовами ближче до кінця екстреного засідання щодо Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Після того, як посол США Майк Вальц відповів на заяви Ірану про порушення Америкою міжнародного права, дипломат Тегерана в ООН попросив дозволу виступити ще раз, щоб зробити попередження. «Я раджу представнику Сполучених Штатів бути ввічливим. Це буде краще для вас самих і для країни, яку ви представляєте».

Вальц одразу ж відповів: «Цей представник сидить тут, у цьому органі, представляючи режим, який убив десятки тисяч своїх громадян і ув’язнив ще більше просто за те, що бажав свободи від усієї вашої тиранії».

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.