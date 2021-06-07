Де дивитися останній матч збірної України перед чемпіонатом Європи

Команда Андрія Шевченка сьогодні, 7 червня, зіграє проти кіпріотів

У Харкові збірна України проведе останній контрольний матч перед Євро-2020. Суперник – збірна Кіпру, яка нещодавно поступилася в товариській грі угорцям – 0:1.

Раніше Україна та Кіпр зустрічалися тричі. 2001-го виграв Кіпр – 4:3, 2008-го була зафіксована нічия – 1:1, а 2016-го перемогу свяіткували українці – 1:0.

Букмекери в майбутній зустрічі віддають явну перевагу господарям поля. Ставки на перемогу збірної України приймають з коефіцієнтом 1,39, на нічию – 4,60, на виграш команди Кіпру – 7,40.

У прямій трансляції зустріч Україна — Кіпр покаже о 19:00 телеканал «Футбол 1», а «Україна» в запису, починаючи з 23:00

Заявка збірної України на матч із Кіпром (за номерами).

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Денис Попов, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Артем Довбик, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Перший матч у рамках фінальної частини Євро-2020 команда Андрія Шевченка проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів.