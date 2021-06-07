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    Думки вголос

    Збірна Росії теж хотіла б грати в формі з контурами своєї країни, але...

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірна Росії теж хотіла б грати в формі з контурами своєї країни, але...

    Збірна Росії хотіла б використовувати власне гасло. Але у Росії немає гасла. Хіба що – «вона потонула»

    Мовою оригіналу

    Сборная России тоже хотела бы играть в форме с контурами своей страны. Но им нельзя – их представления о собственных границах неприемлемы за пределами России.

    Сборная России хотела бы выступать на Олимпиаде с собственным флагом. Но им нельзя – из-за повального ширяния допингом российские спортсмены не могут использовать флаг.

    Сборная России хотела бы на чемпионатах мира выступать под названием «сборная России». но и это им не позволено – только под аббревиатурой «ОКР».

    Сборная России хотела бы использовать собственный лозунг. Но у России нет лозунга. Разве что – «она утонула».

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Євро-2020
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    Збірна Росії теж хотіла б грати в формі з контурами своєї країни, але...