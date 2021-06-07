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    На матч українки на «Ролан Гаррос» не пустять глядачів

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    Матч за участю Марти Костюк пройде без глядачів - На матч українки на «Ролан Гаррос» не пустять глядачів
    Матч за участю Марти Костюк пройде без глядачів
    Фото з відкритих джерел

    Костюк і Швентек гратимуть за порожніх трибун через карантинні обмеження в Парижі

    Останній матч 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції між українкою Мартою Костюк і полькою Ігою Швентек пройде без глядачів. У Парижі діють карантинні обмеження, комендантська година там розпочинається о 21:00 і триває до шостої ранку. Гра за участю киянки призначена на вечірню сесію на 22:00. Початок може ще й затягнутися, якщо попередня пара, Рафаель Надаль і Янік Сіннер, триватиме довше запланованого.

    18-річна Марта – остання з українських тенісисток, яка продовжує виступи на «Ролан Гаррос». Українка пройшла перші три раунди, не програвши жодного сету і вже встановила особистий рекорд. Раніше до 1/8 на мейджорах вона не доходила.

    Гра Костюк – Швентек відбудеться на центральному корті. Її транслюватиме «Евроспорт 1», який є пакетах Megogo, oll.tv та sweet.tv.

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    Теги: теніс Марта Костюк
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    На матч українки на «Ролан Гаррос» не пустять глядачів