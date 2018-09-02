Труну з тілом Маккейна доставили в Аннаполіс



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Фото: ЕРА У Вашингтоні попрощалися з Джоном Маккейном

Маккейн буде похований на території Військово-морської академії в Аннаполісі

У неділю опівдні за місцевим часом військовий герой Америки, сенатор Джон Маккейн буде похований на території Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд. Труну з тілом Маккейна щойно доставили в Аннаполіс.

Про це повідомляє nbcnews.

Маккейн, в минулому морський льотчик, був випускником цієї Академії 1958-го року.

За рішенням родини покійного церемонія прощання буде приватною.

Раніше, в суботу, в Вашингтонському національному соборі пройшла меморіальна служба, присвячена Джону Маккейну, який помер 25 серпня в результаті онкологічного захворювання.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона.

Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.

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