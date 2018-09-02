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    Труну з тілом Маккейна доставили в Аннаполіс

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    У Вашингтоні попрощалися з Джоном Маккейном - Труну з тілом Маккейна доставили в Аннаполіс
    Фото: ЕРА
    У Вашингтоні попрощалися з Джоном Маккейном

    Маккейн буде похований на території Військово-морської академії в Аннаполісі

    У неділю опівдні за місцевим часом військовий герой Америки, сенатор Джон Маккейн буде похований на території Військово-морської академії США в Аннаполісі, штат Меріленд. Труну з тілом Маккейна щойно доставили в Аннаполіс.

    Про це повідомляє nbcnews.

    Маккейн, в минулому морський льотчик, був випускником цієї Академії 1958-го року.

    За рішенням родини покійного церемонія прощання буде приватною.

    Раніше, в суботу, в Вашингтонському національному соборі пройшла меморіальна служба, присвячена Джону Маккейну, який помер 25 серпня в результаті онкологічного захворювання.

    Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

    Демократи запропонували назвати будівлю Сенату на честь Маккейна.

    Також президент України Петро Порошенко розказав цікаву деталь про візит Маккейна до Широкиного.

    30 серпня у Фініксі відбулася урочиста служба з ходою через усе місто з нагоди прощання із сенатором Джоном Маккейном.

    У п'ятницю, 31 серпня, труну з тілом виставили для прощання в центральній ротонді Капітолію.

    1 вересня прошла церемонія прощання із Маккейном у Кафедральному соборі Вашингтона

    Президент України Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном.

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