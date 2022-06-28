Кличко показав на відео меру Мадрида, що чинять окупанти в Україні

Мери обговорили гібридну війну, дезінформацію і маніпуляції, які чинить Росія

Київський міський голова Віталій Кличко прибув на саміт НАТО. Першочергово він зустрівся з мером іспанської столиці Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою.

Своєму колезі очільник Києва розказав, що насправді чинять російські варвари в Україні, як убивають мирних мешканців, як знищують наші міста і селища.

«А ще – показав відео зруйнованих будівель у столиці. Показав сьогоднішнє відео з Кременчука, де в страшній пожежі після ракетного удару по торговому центру, рятують мирних українців. Де збільшується кількість загиблих і поранених…», – додав Віталій Кличко.

Принагідно мери обговорили гібридну війну, дезінформацію і маніпуляції, які чинить Росія. Зокрема, й провокацію, коли кілька днів тому дзвонили від імені Віталія Кличка кільком мерам європейських столиць з допомогою технології діпфейк. Зокрема, й меру Мадрида…

«Я підкреслив, що російський агресор веде сьогодні війну на всіх фронтах. І намагається дискредитувати Україну перед її партнерами та друзями», – каже Кличко.

На завершення зустрічі меру та представникам усіх політичних сил у міській раді Мадрида Віталій Кличко подякував за те, що їхнє місто приймає біженців з України. За гуманітарну допомогу, яку надає Києву й Україні. Мадриді створили кілька логістичних центрів, де акумулюють допомогу і відправляють в Україну.

«Я дуже вдячний нашим друзям і підкреслив, що ми цінуємо це і не забудемо!», – завершив мер Києва.

Нагадаємо, з 28 по 30 червня Віталій Кличко візьме участь у 36-му саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді. Разом із братом Володимиром він візьме участь у панельній дискусії «Погляд з Києва», що буде присвячена викликам, які постали перед столицею та всією Україною через російську широкомасштабну агресію.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Рятувальна операція триває.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Президент зазначив, що багатьох людей вивели з ТРЦ у Кременчуці, коли лунав сигнал повітряної тривоги, але постраждалих чимало. Кількість жертв може бути дуже великою.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.