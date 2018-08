Центральний офіс 12 квадратних метрів. Партія Гриценка розказала про свої витрати та майно



Фото: poltava.to Партія «Громадянська позиція»

Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії «Громадянська позиція»

Політична партія «Громадянська позиція», за даними низки останніх соціологічних досліджень, долає прохідний бар’єр на виборах у наступний парламент. При цьому партія, згідно з фінансовим звітом поданим у НАЗК, не має ніякого суттєвого майна.

На правах користування партія має один офіс у Києві за адресою вул. Антоновича, 23-Б, його загальна площа – 12 м. У цьому офісі, окрім центрального апарату «Громадянської позиції», розміщується громадська приймальня київської міської організації «Громадянської позиції». Про це ідеться у дослідженні центру «Ейдос», опублікованому на «Главкомі».

Всього за 2017 рік партія витратила 384,3 тис. грн.

ТОП-5 видатків складають:

– витрати на міжнародну діяльність (238,2 тис. грн);

– оплата праці (46,3 тис. грн на трьох працівників центрального апарату);

– оренда офісних приміщень (34,7 тис. грн);

– матеріальні витрати (32,3 тис. грн);

– податки та збори (15,4 тис. грн).

За даними, взятими зі звітів партії, із зібраних 437,5 тис. грн, у «Громадянській позиції» витратили 384,3 тис. грн. Найбільшою витратною статтею була оплата міжнародної діяльності. Для прикладу, з одержаних 129 тис. грн у II кварталі 2017 року, на оплату членського внеску до ALDE Party (The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Part — Альянс лібералів і демократів за Європу) витратили 76,8 тис. грн. Ще більші суми на цю статтю видатків пішли в III та IV кварталах 2017-го — 78 тис. грн і 83 тис. грн відповідно.

Другу за обсягами статтю витрат політичної сили Анатолія Гриценка у 2017-му посідає оплата праці трьох працівників центрального офісу політичної партії. Витрати в сумі за звітні періоди сягнули трохи більше 46 тис. грн.

Далі йде оренда центрального офісу площею 12 м2 — 32 тис. грн та офісу чернігівського партійного осередку площею 54,2 м. Іншими великими витратами стали «матеріальні витрати» й податки.

Згідно з фінансовим звітом, партія не орендувала транспортних засобів. Також не виготовляла друкованої продукції. Витрати партійних осередків копіюють видатки центрального апарату: оренда офісів і оплата банківських послуг. Поодинокі сплати за друковану продукцію, інтерв’ю та організацію заходів. Але такі витрати не мають ознак системного характеру.

«Громадянська позиція» має досить інформативний сайт gp.org.ua, у якому частково враховані попередні рекомендації надані Центром «Ейдос» у 2017 році. Йдеться про вчасне розміщення на офіційному сайті фінансових звітів партійних осередків та партії та оприлюднення на офіційному сайті рахунків партії та партійних осередків. Так як регіональні осередки не мають своїх сайтів, то всі звіти та контакти розміщені на сайті партії.

Загалом партії, що позиціонує себе адептом європейських ліберально-демократичних традицій, так і не вдається втілити в життя у внутрішньопартійній діяльності одну зі своїх основних програмних засад — демонополізацію економіки: фінансування організації здійснює вузьке коло партійної еліти. Фінансової підтримки на місцях майже не існує.

