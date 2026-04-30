Швеція перехопила судно із краденим українським зерном

Судно підозрюють у роботі на російську схему, прокуратура відкрила розслідування

У Швеції арештували балкер Caffa, який на початку березня затримали біля узбережжя міста Треллеборг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведьску прокуратуру.

Рішення про арешт судна ухвалили після отримання запиту про міжнародну правову допомогу від іншої держави. У заяві зазначається, що ця країна проводить попереднє розслідування у справі про ймовірний злочин, однак її назву не розкривають.

За даними берегової охорони, під час затримання встановили, що судно ходило під фальшивим прапором. Крім того, воно перебуває у санкційному списку України. За наявною інформацією, балкер міг перевозити зерно, вивезене з тимчасово окупованих територій України. Капітана судна після затримання заарештували, однак приблизно тиждень тому його звільнили.

Нагадаємо, що один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.

Раніше у Балтійському морі фіксували активність суден, які пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії – мережею танкерів, що використовуються для обходу міжнародних санкцій. Такі судна часто змінюють прапори, вимикають системи ідентифікації або реєструються в юрисдикціях із послабленим контролем.

Зокрема, біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт 228-метрового танкера Sea Owl I, який формально ходив під прапором Коморських островів. Водночас правоохоронці підозрюють, що судно могло використовувати чужу реєстрацію.

До слова, танкери тіньового флоту Росії почали змінювати маршрути у Балтійському морі після посилення контролю з боку Швеції. Судна намагаються уникнути перевірок документів та огляду, які запровадила шведська влада.

З 7 квітня щонайменше 13 із 22 підсанкційних танкерів відмовилися від проходження поблизу шведського узбережжя і обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм.

Раніше більшість таких суден використовували північний маршрут, який проходив ближче до територіальних вод Швеції. Нині ж фіксується зміна поведінки, що, за оцінками аналітиків, свідчить про спробу уникнути посиленого контролю.