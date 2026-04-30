Швеція перехопила судно із краденим українським зерном

Головна Світ Соціум
search button user button menu button

google social img telegram social img facebook social img
Швеція затримала судно Caffa після міжнародного запиту
фото: swedenherald.com

Судно підозрюють у роботі на російську схему, прокуратура відкрила розслідування

У Швеції арештували балкер Caffa, який на початку березня затримали біля узбережжя міста Треллеборг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведьску прокуратуру.

Рішення про арешт судна ухвалили після отримання запиту про міжнародну правову допомогу від іншої держави. У заяві зазначається, що ця країна проводить попереднє розслідування у справі про ймовірний злочин, однак її назву не розкривають.

За даними берегової охорони, під час затримання встановили, що судно ходило під фальшивим прапором. Крім того, воно перебуває у санкційному списку України. За наявною інформацією, балкер міг перевозити зерно, вивезене з тимчасово окупованих територій України. Капітана судна після затримання заарештували, однак приблизно тиждень тому його звільнили.

Нагадаємо, що один із найбільших імпортерів зерна в Ізраїлі відмовився приймати вантаж, який пов’язують із викраденим на окупованих територіях України зерном. Йдеться про компанію «Ценципер», яка відмовилася розвантажувати судно в порту Хайфи через ризик потрапити під міжнародні санкції.

Раніше у Балтійському морі фіксували активність суден, які пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії – мережею танкерів, що використовуються для обходу міжнародних санкцій. Такі судна часто змінюють прапори, вимикають системи ідентифікації або реєструються в юрисдикціях із послабленим контролем.

Зокрема, біля узбережжя шведського міста Треллеборг берегова охорона Швеції піднялася на борт 228-метрового танкера Sea Owl I, який формально ходив під прапором Коморських островів. Водночас правоохоронці підозрюють, що судно могло використовувати чужу реєстрацію.

До слова, танкери тіньового флоту Росії почали змінювати маршрути у Балтійському морі після посилення контролю з боку Швеції. Судна намагаються уникнути перевірок документів та огляду, які запровадила шведська влада. 

З 7 квітня щонайменше 13 із 22 підсанкційних танкерів відмовилися від проходження поблизу шведського узбережжя і обрали альтернативний маршрут південніше данського острова Борнгольм.

Раніше більшість таких суден використовували північний маршрут, який проходив ближче до територіальних вод Швеції. Нині ж фіксується зміна поведінки, що, за оцінками аналітиків, свідчить про спробу уникнути посиленого контролю.

Теги: Швеція зерно Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua